El TSJA suspende el nuevo proceso electoral de la Federación de Montaña

Para el presidente, “no se ha respetado el ‘fair play’”. “La candidatura alternativa salió de la propia Junta Directiva y desde el principio siguió un camino paralelo. Su único argumento es que era mayor y llevaba muchos años. Yo estuve pensando en dejarlo, pero viendo la propuesta, yo y otros miembros de la Junta entendimos que no era procedente. Ellos (la candidatura de Manuel Taibo) se presentaban como antipresidencialistas, decían que presidente podía ser cualquiera, pero esa propuesta no llevaba a ningún buen puerto”, explicó Rionda. Para el veterano presidente de la FEMPA, “el único problema de la otra candidatura es que pensaban de forma prepotente que iban a arrasar y perdieron las elecciones, por eso recurrieron”. Uno de los motivos de que perdiesen, cree Rionda, es que la candidatura alternativa despreció el voto por correo.

Uno de los motivos para impugnar las votaciones es que, al constituirse la mesa electoral, se incluyó a algunos candidatos a asambleístas. Rionda explicó que se pidió esta excepción a la comisión electoral ante la dificultad de encontrar gente que formase parte de la mesa, por las condiciones de pandemia, y ante la imposibilidad de posponer las votaciones, puesto que al día siguiente, 4 de noviembre, entraba en vigor un nuevo confinamiento en Asturias. “En la mesa entró un chico de la propia candidatura alternativa. Se constituyó delante de todo el mundo sin que nadie objetase nada. Se produjeron las votaciones, se firmó el acta sin ningún incidente, ya que aceptaron el resultado, se envió el acta a la comisión electoral y al día siguiente se envió a la Dirección General de Deportes. No había ningún problema y a los tres o cuatro días es cuando presentan un recurso, aduciendo que había candidatos en la mesa. Era la carta que tenían en la manga. Pero se trata de una simple formalidad, no influyó para nada en el resultado de las elecciones. Los recurrentes no respetaron además el proceso, puesto que fueron directamente a la Junta Electoral Autonómica, sin pasar antes por la comisión electoral. Es por eso por lo que decimos que ha habido irregularidades procesales en la anulación de las elecciones”, explicó Juan Rionda.

La Junta Electoral pretende por otro lado volver a repetir la asamblea que convocó las elecciones, proclamó el censo y designó la comisión electoral, a lo que la gestora de la FEMPA se opone. Rionda se queja además de que la Junta Electoral Autonómica le atribuya actuaciones poco democráticas: “Decir que quise poner a gente de mi confianza en la mesa electoral, es ruin y vergonzoso. No sabemos en qué no fueron democráticas las elecciones. La Junta Electoral solo ha hecho caso a los recurrente de la lista alternativa y dice cosas que no se pueden tolerar. No hay nada oculto”.