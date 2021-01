El Ayuntamiento de Grado pagará las PCR del personal de las escuelas de 0 a 3 años

La iniciativa viene a cubrir una parte de las peticiones de los docentes, que reclamaron al Principado, sin éxito, la semana pasada, que el cribado efectuado en el municipio para los centros de Secundaria, fuese extensivo al conjunto de los centros educativos y a su personal. El Consistorio asume ahora el coste de las del personal de las escuelas infantiles, una iniciativa bien recibida, como no podía ser de otro modo, pero que no ha hecho que cese el malestar con la Administración autónomica entre parte del profesorado y de muchos padres y madres de alumnos de los colegios, que no entienden la postura del Principado ante la gravedad que, entienden, reviste la situación en Grado.

Profesores y progenitores del alumnado siguen considerando que el Principado debería ampliar las PCR a la comunidad educativa de los colegios de Primaria.

En el colegio Virgen del Fresno, el centro y todos sus servicios están abiertos desde el lunes, si bien muchos padres y madres han decidido no enviar a sus hijos a clase esta semana por el temor a los contagios. Anteayer acudieron de manera presencial al colegio solo 29 de los cerca de 400 escolares del centro. Ayer lo hizo alguno más, aunque la cifra tampoco fue muy elevada: 60 estudiantes.

En la villa, los dos institutos de Secundaria, los IES Ramón Areces y César Rodríguez, regresaron ayer a la actividad lectiva presencial tras decidirlo así la consejería de Educación. Según el Principado, entre las 700 PCR realizadas a alumnos y profesores, solo se confirmaron 9 positivos.

En la villa hay miedo y, sobre todo “respeto ante la gravedad de la situación”, señalan algunos padres de alumnos que han decidido no enviar a sus hijos al colegio, al menos, durante esta semana.

Grado lleva 246 casos positivos en lo que va de año. Los brotes se produjeron tras las fechas navideñas y se relacionaron inicialmente con la actividad de jóvenes del municipio en las recientes celebraciones de final de año.