El motivo por el que Mieres queda fuera de las restricciones pese a haber rebasado los umbrales

El Principado no incluye, por el momento, a ningún municipio más en riesgo próximo de incumplir los parámetros de incidencia que llevan al cierre, pero Mieres estuvo cuanto menos muy cerca.

De hecho, según las tablas confeccionadas por la Administración sanitaria y actualizadas ayer, el municipio mierense cumplió todas las condiciones previstas en los tres días consecutivos que van del 15 al 17 de enero: tenía en los tres días una tasa superior a los 195 casos de mayores de 65 años por 100.000 habitantes en catorce días y estuvo permanentemente en el máximo nivel de alerta, el 4, según el semáforo establecido por el Ministerio de Sanidad para el bloque de “transmisión” (que combina las incidencias a siete y catorce días, el nivel de positividad de las pruebas y la capacidad de rastreo de los contagios).

Son valores que superan los establecidos por el Principado para entrar en el nivel “4 plus”, el que acarrea en teoría cierre perimetral. Mieres, sin embargo, no figura entre los municipios confinados ni en riesgo de estarlo próximamente porque ese es sólo el resultado tal y como fue actualizado ayer. Debido a la demora de las asignaciones de cada nuevo infectado al territorio al que pertenece, el dato del pasado lunes era distinto, inferior, y estaba por debajo de los parámetros porque la imputación geográfica por concejos de cada caso detectado tarda en ocasiones unos días en materializarse definitivamente. Es ahí, en el dato actualizado el lunes, donde se hizo el corte, el momento en el que se tomó la “foto fija” que determina la decisión sobre los cierres.

Ayer, preguntadas por esta aparente disfunción, fuentes de la Consejería de Salud indicaron que una circunstancia de esta naturaleza “no debería producirse a menudo” y que, en todo caso, no pone en tela de juicio la validez del nuevo mecanismo de toma de decisiones.

En todo caso, Mieres no está en situación de confinamiento, y cuenta también que la tendencia de su incidencia en los últimos días se incline levemente a la baja. El caso es que no figura en el mapa del riesgo, y sí en una situación exenta similar a la de Gijón, Siero y Langreo, aunque éstos aún no han pasado en el nivel de alerta 4 de transmisión ninguno de los tres días seguidos que se les piden. Esto quiere decir que todo este bloque de grandes concejos está ahora mismo como mínimo a tres jornadas de su ingreso en la zona que los abocaría a sufrir las nuevas restricciones municipales decretadas por el Principado.