Más de 24.000 votantes podrán elegir rector en solo segundos y con el móvil

Todo será diferente y nuevo a elecciones anteriores. Para empezar, se podrá votar desde cualquier dispositivo electrónico –incluido el móvil– y desde cualquier lugar en cuestión de segundos. Habrá solo una mesa electoral en lugar de 21, por lo que las personas implicadas en el proceso serán unas quince y no 130. Los candidatos realizarán su campaña, fundamentalmente, a distancia. Y la participación de los electores podría ser mayor al tratarse de urnas virtuales, según cree la Junta Electoral, basándose en lo ocurrido en otras universidades. En los comicios de 2016 participaron poco más del 26% de un censo formado por cerca de 25.000 personas. Por tradición, los estudiantes son los más reacios a ejercer su derecho a voto.

Los electores que deseen elegir Rector tienen que registrar ya mismo su número de teléfono móvil en la intranet corporativa. “La operación requiere tres o cuatro minutos”, apunta Fernández Teruelo. Hay que entrar en la web, utilizar las credenciales y pinchar en el apartado “información personal”. Ahí hay que comprobar que el número anotado es el correcto y darle de todos modos a “validar”. Si no fuese así –suele estar desfasado– o directamente no estuviese registrado ningún móvil, hay que introducirlo y darle a validar igualmente. “En el caso de que alguien no tenga móvil ni tuviese a una persona de confianza que se lo pudiese dejar, se le permitiría el voto anticipado. Esto no es por correo, sino por registro. De todas formas, nos gustaría que fuesen pocos”, puntualiza Teruelo.

Pasos a seguir Validar el número de teléfono. Todos los electores deben entrar en la intranet y pinchar en “información personal” y, después, en “contacto electrónico”. Y validar el móvil, aunque ya estuviese bien registrado. Voto anticipado. Solo se podrá hacer en dos supuestos: no disponer de móvil o imposibilidad física material. En estos casos, podrán votar a partir del 28 de enero en los registros general y auxiliares. Usuario y PIN. El día antes de las votaciones, los electores recibirán al correo corporativo un usuario, a través del cual y junto con el DNI podrán entrar en una página web y obtener el código PIN para votar. Votación. El 12 de febrero se podrá votar desde las 10.00 hasta las 19.00 horas. En la página web habilitada para el proceso, habrá que introducir el usuario y el PIN obtenidos el día anterior. Fin del proceso. Una vez dentro de la página, al votante le saldrán los dos candidatos con su foto y la opción de voto en blanco. Hay que pinchar donde se quiera y darle a confirmar.

Una vez validado el número de teléfono móvil, el elector no tiene que hacer nada más hasta el día antes de las votaciones (el 11 de febrero). Al correo corporativo le llegará un usuario, a través del cual podrá entrar, junto con el DNI, en una página web que la empresa contratada, Scytl, habilitará para el proceso. Introduciendo esos datos, usuario y DNI, le llegará al móvil un SMS con un código PIN. De forma que el día 12 ya podrá votar telemáticamente haciendo uso del usuario y del PIN. “La página es muy intuitiva: saldrán los dos candidatos con sus fotos y la opción de voto en blanco. Solo hay que elegir y darle a confirmar. La herramienta da la posibilidad de descargar un justificante de voto”, explica el presidente de la Junta Electoral.

En la votación telemática participarán unas quince personas, entre personal de la empresa, el servicio de Informática de la Universidad, la Junta Electoral y la Mesa Electoral. Esta última estará ubicada en el edificio histórico de y sus componentes, seis personas, recibirán formación específica sobre las elecciones virtuales. “Antes había 21 meses y ahora solo es una, por lo que recibirán votos procedentes de esas 21 mesas. Queremos que estén bien preparados para que todo vaya sobre ruedas”, comenta Teruelo. La empresa contratada da una seguridad extra, ya que es la misma que llevó a cabo los comicios en Barcelona, Zaragoza o Burgos.

Mientras, la Universidad continúa con sus exámenes, la mayoría presenciales. Ayer el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, defendió, como ya hicieron el Rectorado, decanos y profesores, la realización de pruebas en las aulas: “La Universidad es muy estricta en el cumplimiento de las medidas y ha hecho todo lo posible para que la presencialidad de los exámenes se realicen forma segura”.