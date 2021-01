Adif actualiza el coste de la Variante: 3.845 millones, el doble de lo anunciado en 2004

Dado que en a fecha 31 de diciembre de 2019 la inversión realizada ascendía a 3.606,8 millones, en los once primeros meses de 2020 se ejecutaron obras por valor de 86,2 millones. El grado de ejecución estimado el último día de 2019 se situaba en el 94,5 por ciento, aunque entonces el coste total estimado de la Variante se situaba en 3.795 millones, 50 millones menos que en la actualidad, al haberse actualizado el coste de varios de los proyectos pendientes.

Adif ha revelado asimismo que las primeras pruebas de circulación en pruebas, con trenes auscultadores, podrían comenzar “en el segundo semestre de este año”, confirmando así que se iniciarán antes de que concluya la obra, a finales de este año, según el último compromiso del departamento que encabeza José Luis Ábalos. Se logrará así adelantar unos meses la apertura de la línea al tráfico comercial, aunque la fecha definitiva para que el AVE llegue a Asturias dependerá de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le dé el visto bueno definitivo.

En el aire queda la duda de durante cuánto tiempo se prolongará la circulación en pruebas. Transportes ni siquiera ha querido ofrecer una estimación, escudándose en que depende “de muchos factores” y todos ajenos a ese departamento. Uno de los últimos ejemplos de circulación en pruebas en una línea AVE fue la de la línea Antequera-Granada, que se prolongó durante 18 meses: comenzó el 2 de diciembre de 2017 y el primer tren de alta velocidad comercial llegó a la capital nazarí el 26 de junio de 2019. Fuentes del Ministerio indicaron que el caso de Granada no puede tomarse como modelo para la Variante, donde la circulación en pruebas podría durar “mucho menos”.

Pero la conclusión de las pruebas de circulación tampoco implica la inmediata apertura de la línea al tráfico comercial. Ahí está el ejemplo del AVE a Burgos: las pruebas de circulación concluyeron el pasado 31 de diciembre, pero Adif ya ha advertido que la puesta en servicio de la línea no llegará hasta el segundo semestre de este año, y eso “si no surgen contratiempos”. Y es que en esa línea de alta velocidad aún restan las pruebas del sistema de gestión de tráfico ERTMS nivel 2, el mismo que se instalará en la Variante, donde podría no estar listo hasta bien entrado 2022, según el plazo de licitación estimado de ese proyecto concreto.

Cinco contratos en trámite

En la actualidad están todavía pendientes de adjudicación cinco contratos en la Variante. La ya citada redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS nivel 2 (sistema de gestión de tráfico), autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre, que cuenta con un presupuesto de licitación de 20.218.499,11 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 18 meses (tres para la redacción y quince para la obra).

La protección acústica de la línea, en fase de adjudicación, tiene un presupuesto estimado de 1.693.317,61 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses. El proyecto de construcción de instalaciones de telecomunicaciones fijas y sistemas de protección y seguridad del tramo bifurcación Galicia-bifurcación Pajares, y del tendido de cable de fibra óptica entre bifurcación Pajares y Pola de Lena por el túnel oeste de Variante de Pajares, también en fase de adjudicación, tiene un presupuesto de licitación de 3.959.152,17 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución: 11 meses. El pasado mes de noviembre se adjudicó la consultoría y la asistencia técnica de este proyecto, por 1,45 millones.

Las actuaciones adicionales previstas en la Pantalla 1 del tramo Sotiello-Campomanes, proyecto en fase de supervisión, tendrán un presupuesto de licitación aproximado de 12 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año. Por último, la construcción de las obras de adecuación de accesos, evacuación e instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Variante, cuya supervisión ya ha concluido y que está pendiente de aprobación técnica, tendrá un presupuesto de licitación aproximado: 16,3 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14 meses. Buena parte de los trabajos podrán desarrollarse con la circulación en pruebas en marcha, y varios de ellos, incluso, con la línea abierta al tráfico comercial, según ha subrayado Adif.

Los dos últimos contratos llevarán asociado un contrato de asistencia técnica cada uno (con un presupuesto aún no estimado). Las obras de protecciones acústicas también contarán con una asistencia técnica, a punto de licitarse, por un importe de 300.000 euros.

Otro proyecto destacado en marcha es el de las instalaciones de protección, seguridad y ventilación en los túneles de la Variante. Las obras comenzaron el 11 de septiembre pasado y tienen un plazo de ejecución de un año y medio, por lo que la adjudicataria puede entregarlas el 11 de marzo de 2022. También en este caso, según Adif, podrían circular trenes antes del fin de la obra.

La variante de Pajares, ideada en los años ochenta del siglo pasado, comenzó a ejecutarse hace ahora 17 años, con el objetivo inicial de completar la obra en 2010. Acumula por lo tanto, de momento, 11 años de retraso. Por lo que respecta al coste de la obra, el primer cálculo, en 2002, se situó en 1.085,5 millones, aunque esa cantidad solo incluía la perforación de los túneles. El primer cálculo global del coste de la obra fue el ya citado de 1.990 millones en 2004, pero ya en 2006 se elevó hasta los 2.312,8 millones y en 2010 a 3.006 millones. A estos gastos hay que añadir los que supusieron los estudios y proyectos iniciales, anteriores a 2003, que sumaron 137,8 millones, cantidad que no se incluye en el coste de la Variante.