Contradicciones en la nueva estrategia, que valora la situación de cada concejo

El equipo de gobierno de Oviedo puso el dedo en la llaga al denunciar el cambio de criterio , que ya no tiene en cuenta la movilidad e interrelación entre concejos que obligó a cerrar la capital en noviembre pese a que la capital entonces tenía indicadores de menor riesgo que Gijón. La nueva estrategia analiza las incidencias acumuladas del virus tanto en la población general como en mayores de 65 años yla trazabilidad (capacidad de rastrear y situar el origen de los contagios) y el porcentaje de positividad de cada concejo, lo que permite tomar decisiones a la medida de la situación epidemiológica en cada municipio, independientemente de que la movilidad está permitida, como ya lo estuvo en los cierres perimetrales de noviembre, por motivos laborales, médicos o asistencias requeridas en órganos públicos o judiciales, entre otras.

Una de las medidas a cumplir en todos los municipios en riesgo extremo, ahora denominado “4 Plus”, consiste en que las reuniones no pueden exceder de cuatro personas y en los domicilios solo pueden estar los convivientes. En cambio, un vecino de Oviedo sí puede asistir, por ejemplo, a un espectáculo cultural como la ópera, con aforo limitado. Es decir puedes compartir un espacio cerrado con 400 personas pero no se puede estar en el propio domicilio con un vecino. Desde el Principado se explica las razones de esta aparente contradicción: en un evento, como sería la asistencia a la ópera, existe un protocolo con la garantía de medidas de seguridad, como el uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad garantizada, mientras que en el ámbito del domicilio los comportamientos se relajan y no están garantizado el cumplimiento de las medidas preventivas.