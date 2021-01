Enfado con las divisiones entre concejos y un nuevo varapalo para la hostelería: así viven los municipios confinados las nuevas medidas

El equipo de gobierno de Oviedo puso el dedo en la llaga al denunciar el cambio de criterio , que ya no tiene en cuenta la movilidad e interrelación entre concejos que obligó a cerrar la capital en noviembre pese a que la capital entonces tenía indicadores de menor riesgo que Gijón. La nueva estrategia analiza las incidencias acumuladas del virus tanto en la población general como en mayores de 65 años y la trazabilidad (capacidad de rastrear y situar el origen de los contagios) y el porcentaje de positividad de cada concejo, lo que permite tomar decisiones a la medida de la situación epidemiológica en cada municipio, independientemente de que la movilidad está permitida, como ya lo estuvo en los cierres perimetrales de noviembre, por motivos laborales, médicos o asistencias requeridas en órganos públicos o judiciales, entre otras.

Una de las medidas a cumplir en todos los municipios en riesgo extremo, ahora denominado “4 Plus”, consiste en que las reuniones no pueden exceder de cuatro personas y en los domicilios solo pueden estar los convivientes. En cambio, un vecino de Oviedo sí puede asistir, por ejemplo, a un espectáculo cultural como la ópera, con aforo limitado. Es decir puedes compartir un espacio cerrado con 400 personas pero no se puede estar en el propio domicilio con un vecino. Desde el Principado se explica las razones de esta aparente contradicción: en un evento, como sería la asistencia a la ópera, existe un protocolo con la garantía de medidas de seguridad, como el uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad garantizada, mientras que en el ámbito del domicilio los comportamientos se relajan y no están garantizado el cumplimiento de las medidas preventivas.

El golpe definitivo para los bares en Oviedo

Félix VALLINA

Después de 32 años detrás de la barra de su sidrería de Oviedo, Adolfo Jesús Costa ha tocado fondo y baraja la posibilidad de cerrar el negocio para siempre. Su situación económica es “dramática” desde que comenzó la pandemia y las restricciones que entran hoy en vigor para la hostelería podrían convertirse en el golpe definitivo para un hombre que llegó a servir hasta 150 menús diarios entre sus clientes del barrio de Teatinos.

Ayer, a eso de las dos y media de la tarde, sólo tenía dos mesas para comer. “No puedo abrir al público si solo podemos atender en la terraza porque no me compensa, se generan más gastos que ingresos. Pago un alquiler muy alto y me voy a ver obligado a mendigarle al casero después de tantos años aquí. Si no llegamos a un acuerdo para suspender los pagos o para rebajar la cantidad, me voy a ver obligado a echar la persiana y a no volver a levantarla nunca”, asegura, visiblemente afectado.

La situación de Oviedo Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 334,1 265,6 58,9 18/01/2021 Nuevos casos: 19 354,1 267,6 60,1 17/01/2021 Nuevos casos: 77 361,9 277,6 61,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Este hostelero ovetense aguantó como pudo el primer confinamiento y fue sorteando a duras penas el resto de trabas con las que ha tenido que lidiar el gremio desde que apareció el coronavirus, pero las nuevas medidas pueden ser la puntilla. Ya no aguanta más. “Teníamos unos ahorros de todos estos años de trabajo, pero se han ido acabando a lo largo de este año desastroso. Estoy casado y tengo un hijo de 2 años, me he pasado la vida en esta sidrería y ahora tengo dificultades hasta para servir un plato de comida en casa. Si las cosas siguen así no descarto tener que acudir a Cáritas”, dice emocionado. “Tenía dos camareros y dos personas en la cocina para atender un local con veinte mesas en su interior. Ahora todos están al ERTE y yo empezaré a cobrar solo lo que me den de autónomos. Esto es un desastre. Y lo peor es que hay muchos compañeros como yo”, dice.

Y vaya si los hay. Uno de ellos es Iván García, que se ha visto obligado a cerrar para siempre su negocio de Trubia, todo un clásico en la localidad. “Hablamos con el propietario del local para que nos rebajase el alquiler y no hubo manera, así que tuvimos que tomar la decisión de dejarlo. Teníamos una de las mejores terrazas de Trubia, pero aún así no nos da para continuar”, explica. Según García, las medidas del Gobierno regional van a acabar definitivamente con el sector. “Y lo peor es que pueden venir tiempos aún peores”, añade.

Avilés y Corvera, sin frontera

“Las Vegas y Villalegre somos como un pueblo, los vecinos –de uno y otro concejo (Corvera y Avilés)– suelen comprar la carne, los congelados, ir al banco al otro municipio, no tiene sentido que nos cierren”, señala Tania Sánchez, camarera de una cafetería de Villalegre que ha perdido “el 80 por ciento” de su clientela tras el cierre perimetral. Esa cifra la aporta la dueña del local, Eva Rodríguez, que ha visto incluso cómo clientes suyos del concejo vecino se despidieron por quince días. “Esto nos mata”, lamenta. La separación entre Las Vegas y Villalegre es de metros, los que ocupa el río Arlós. Cuenta con varios puentes para cruzarlo y las cintas policiales y vallas que impedían el paso fueron retiradas por los propios vecinos de ambos lados. “En esta zona tenemos el comercio dividido, las ferreterías por ejemplo están en Las Vegas”, señaló Francisco Sánchez tras cruzar el puente de La Serrería. “¿Qué hago yo si tengo dos casas, una en Los Campos y otra en Villalegre?”, se preguntó.

La situación de Avilés Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 424,7 515,7 64,8 18/01/2021 Nuevos casos: 1 441,3 525,9 65,8 17/01/2021 Nuevos casos: 19 457,9 520,8 65,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Agustín Melero vive en Las Vegas y venía de comprar el pan en Villalegre, como todos los días. “Esta zona está toda unida, no es ir a Avilés –al centro– o a Oviedo, es el mismo barrio”, señaló el corverano que también venía del banco, un BBVA “que no hay en Las Vegas”. Algo similar le ocurrió a otro corverano, que prefirió quedar en el anonimato y que se niega a “pagar el fielato” a la hora de sacar dinero del cajero en otras entidades bancarias.

Los puentes que cruzan el río Arlós siguen soportando las idas y venidas de vecinos de Avilés y de Corvera. “Esto es un rollo patatero, lo pagamos nosotros y los bares; yo vengo de la Seguridad Social de hacer trámites, no tuve más remedio que cruzar el puente para coger el autobús”, señala Inmanculada Blanco, que también advirtió que para tomar unos buenos churros con café tiene que ir hasta una cafetería de Villalegre, la que regenta Eva Rodríguez, en el entorno del colegio del barrio avilesino. Belén González vive en La Luz y “bajó un minuto” al herbolario de Las Vegas. “De lo contrario tenía que bajar a Avilés cuando lo tengo a cincuenta metros de casa”, señaló.

La situación de Corvera de Asturias Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Corvera de Asturias = Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 347,3 274,7 64,8 18/01/2021 Nuevos casos: 0 379,4 274,7 65,8 17/01/2021 Nuevos casos: 5 424,5 357,0 65,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

“Las Vegas y Villalegre es lo mismo y no puedes cruzar, no lo entiendo”, señaló Macarena Cuartas mientras compraba en una tienda de cosméticos de Las Vegas, Allí, su responsable Anabel Giménez, dice que el cierre perimetral “se nota mucho”: “Tenemos muchos clientes de Villalegre y no están viniendo desde entonces”.

La hostelería llanisca: “No pueden ahogarnos sin dar un céntimo”

Eva San Román

Los hosteleros de Llanes se preparan para las restricciones que, a partir de hoy, les impiden servir en el interior. Guillermo Sordo va a cerrar su restaurante Mar y Más de Llanes. Aunque sí se permite la actividad fuera del local, “con tres mesas altas que tengo en la calle no es rentable”, lamenta. Como él, muchos negocios de Llanes echarán el cierre, “porque o no tienen terraza, o la tienen y no les compensa. En mi caso somos dos personas, un cocinero y un camarero. ¿Cuántas comidas tenemos que dar para rentabilizarlo, cuánta gente va a venir a comer a un restaurante de Llanes en mesas altas en la calle según el tiempo que viene anunciado?”, se pregunta. “Lo que han hecho es un cierre encubierto; no entro en las medidas sanitarias, pero lo que no pueden hacer es ahogarnos permanentemente y no darnos ni un céntimo”, afea. Lo que el Gobierno debería plantearse, propone, “es hacer con bares y restaurante lo mismo que ha hecho con hoteles, decretar su esencialidad, así quien lo considere abre y quien no, cierra, al menos tendríamos derecho a declarar el cese de la actividad”. Antonio Peña, un cliente habitual, escucha a Sordo. “La medida no me parece bien porque perjudica a la economía de la hostelería, pero es necesaria porque beneficia a la salud pública”, evidencia.

La situación de Llanes Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Llanes = Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 574,9 456,1 63,0 18/01/2021 Nuevos casos: 4 589,6 456,1 61,0 17/01/2021 Nuevos casos: 5 567,5 427,6 59,1 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Fernando Mon, de Pravia, y Elías Otero, de Ribadesella, son dos obreros de la construcción que degustaban el menú en una sidrería de Llanes. Lo hacían en el interior “porque hace frío fuera”. “Es normal el cierre, si es una cuestión de salud, deben hacerlo, otra cosa es el perjuicio que cause a todos”, indicaban los obreros.

Juan Rodríguez, gerente de la sidrería Colón, donde Mon y Otero comen, cree que el cierre “puede ser necesario si así lo defienden, y acatamos lo que nos digan, pero no vendría mal que estas restricciones vinieran acompañadas de ayudas más contundentes que las anteriores. Nos mandaron a casa con 480 euros y a mí este local cerrado me cuesta 5.000 euros de gastos fijos”.

“Sin ayudas, en cinco meses cierra la mitad de los bares de Cangas del Narcea”

Demelsa ÁLVAREZ

“Si no nos dan algún tipo de ayuda, fácilmente de aquí a mayo puede cerrar el 50 por ciento de la hostelería de Cangas del Narcea”. Así de negra ve la situación del sector el presidente de la Junta Local de Hostelería, José Manuel García, ante las nuevas restricciones que comienzan aplicarse desde hoy en el concejo y que para los bares y restaurantes supone que solo puedan mantener la atención en terrazas y la venta para llevar.

García reconoce que lo principal es controlar los contagios pero cree que no se puede equiparar lo que pasa en las grandes ciudades con una zona rural como Cangas del Narcea. Además insiste en que “la hostelería es segura y estamos aplicando todas las medidas de higiene y protección”.

La situación de Cangas del Narcea Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Cangas del Narcea Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 413,1 442,2 42,9 18/01/2021 Nuevos casos: 0 453,6 497,5 61,5 17/01/2021 Nuevos casos: 2 469,8 497,5 60,0 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

“Los que ponen las normas deberían visitar Cangas del Narcea para ver que es un pueblo pequeño, no es comparable a la cantidad de gente que hay en una ciudad”, añade. Cree que en estos 15 días las pérdidas serán notables a pesar de poder utilizar la terraza y dar servicio a domicilio. “Estamos en invierno, el tiempo no permite casi utilizar las terrazas; en cuanto a la comida para llevar, es un complemento, no sustituye el día a día en el negocio ni se aproxima”, asegura. Y recuerda que la situación no afectará solo a la hostelería, sino que la falta de movimiento en este sector repercutirá directamente en el resto del comercio local.

Con ganas de que pasen rápido las próximas dos semanas de restricciones encara Omar Rolo el cierre del interior del negocio. Asegura que a principios de semana tenían asumido que las restricciones llegarían por los malos datos de contagios que se iban haciendo públicos del concejo. En su caso, cuenta con una carpa que cubre la terraza exterior, lo que le permitirá mantener cierto volumen de actividad, junto con el servicio de comida para llevar. “Nosotros iremos aguantando con la carpa en la terraza y haciendo encargos para llevar, pero hay muchos locales que están optando por cerrar, porque no compensa abrir en estas condiciones”, reconoce el hostelero cangués.

Gozón inicia las restricciones: sin público en un partido de balonmano

I. GARCÍA

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, señaló ayer que las medidas adoptadas por la consejería de Sanidad “ni se valoran ni se discuten”. “La decisión tomada no es fácil pero se trata de preservar la salud”, indicó el regidor que quiso adelantarse unas horas al cierre perimetral y las medidas adicionales con la prohibición de acceso de público a un partido de balonmano en el polideportivo de Luanco.

La situación de Gozón Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Gozón = = Del 22/01 al 04/02 * al 04/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 416,1 272,9 64,8 18/01/2021 Nuevos casos: 0 416,1 272,9 65,8 17/01/2021 Nuevos casos: 0 416,1 272,9 65,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

“Apelo a la responsabilidad individual de cada vecino, tenemos una Policía Local mermada de efectivos como en otros concejos pero eso no quita de que tenemos que acatar las medidas y no discutirlas y eso así aunque tuviéramos cien policías locales, es lo que toca, es un problema de salud”, remató el alcalde.

Para el hostelero luanquín Ramón Menéndez “es una forma legal de cerrarnos sin pagar, estoy de acuerdo con que nos cierren porque es necesario, pero deberían de compensarnos”.