Los hospitales asturianos en un momento crítico: el HUCA habilita nuevas UCI y pospone cirugías no urgentes

Hay ahora 286 ingresados por covid en la red hospitalaria asturiana y 24 sospechas. "En la última semana el aumento de ingresos ha sido de casi el 150%, así que entre hoy y mañana empezarán a funcionar 17 camas más en el Sanatorio Adaro de Langreo", comentó Soledad Saavedra. Por lo que respecta a las UCI, "no ha habido esta semana un aumento llamativo, pero creemos que en una semana habrá más ocupación y la semana siguiente más. Y no partimos de cero, sino que hay 54 pacientes covid y 43 no covid ingresados en esas unidades. En los hospitales de Oviedo, Gijón y Avilés la ocupación media es de algo menos del 80% "y vamos a tener que reorganizar espacios y recursos humanos", señaló la responsable del SESPA.

En el HUCA los profesionales han empezado ya a preparar la UCI 8, la del vestuario del área de docencia que se podría abrir en los próximos días. El principal problema del sistema sanitario vuelve a ser, una vez más, que no hay enfermeras suficientes disponibles.

El HUCA aplaza cirugías

La tercera oleada de la pandemia de coronavirus comienza a alterar también la actividad sanitaria ordinaria de la región. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha iniciado un reajuste de sus programaciones quirúrgicas por temor a un aluvión de ingresos, e incluso de casos graves, en las próximas semanas. “No hay suspensiones, sino algunos aplazamientos puntuales de lista de espera a la próxima semana”, explicaron ayer fuentes del complejo sanitario ovetense. La estrategia diseñada por los responsables del HUCA consiste en aplazar operaciones no urgentes para dar prioridad a la cirugía mayor ambulatoria, dado que no requiere ingreso posterior y, en consecuencia, no colisionaría con un eventual incremento de los ingresos que pudieran requerir asistencia en las unidades de cuidados intensivos (UCI).