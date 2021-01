Inquietud entre los hosteleros por la aplicación de los ERTE

La reunión telemática de los hosteleros fue muy concurrida y la mayor preocupación de los participantes se centró en la aplicación y flexibilidad de los ERTE y su adaptación a las nuevas restricciones en marcha para frenar la tercera ola de la pandemia en Asturias. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, confirmó el próximo cierre perimetral de Noreña. Los hosteleros expresaron su malestar por no ser tenidos en cuenta ante las decisiones relacionadas con su actividad, que estarán hoy sobre la mesa en la reunión telemática entre el Gobierno y los partidos que apoyaron el Presupuesto regional, precisamente porque incluía un “potente” fondo de rescate para afectados por los cierres.

Ciudadanos, Podemos, IU y Foro ya habían planteado en la negociación presupuestaria la incorporación de sectores y actividades excluidos del plan de ayudas de diciembre pasado, una iniciativa que el Gobierno de Adrián Barbón se comprometió a asumir. La reunión telemática convocada hoy por el Ejecutivo permitirá a la oposición conocer el grado de aceptación de sus demandas. Pero otra de sus reivindicaciones será dotar de agilidad a las convocatorias de estas ayudas: “Hacen falta ya”, coinciden los cuatro partidos. Ciudadanos pidió incorporar a los autónomos y comerciantes que vieron reducida su actividad drásticamente y, al igual que Podemos e IU, apuntaron la inclusión de otros, como el sector del taxi, los autónomos societarios, personal de las orquestas y casos específicos tales como las plantillas de las cafeterías de instituto. Foro, por su parte, reclamó incluir a los proveedores de comercios. Susana Fernández, portavoz de Cs, pedirá hoy añadir al fondo de rescate los once millones que no se destinaron, como estaba previsto, al plan de emergencia de diciembre, un planteamiento que también trasladará Podemos, cuyo portavoz, Daniel Ripa, se mostró muy crítico con el Gobierno de Barbón: “Tienen el dinero desde el día 1 de enero. Esas ayudas no se pueden cobrar dentro de tres meses”, reprochó.

El PP no estará en ese reunión pero su presidenta, Teresa Mallada, iniciará una ofensiva contra el retraso del Gobierno del Principado en la gestión del fondo de rescate de 100 millones, bajo el eslogan de “Barbón y sus socios, #20 días perdidos”. Los populares denunciarán cada día que transcurra sin que los autónomos y profesionales reciban esas compensaciones.