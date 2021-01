Cangas del Narcea inicia sus restricciones con “datos que no son esperanzadores”

En las primeras horas de la imposición de la medida, los agentes se encontraron con una población concienciada. “Hemos visto bastantes cazadores y gente que va al médico, de momento los vecinos están teniendo conciencia de la situación y no hemos encontrado casi ningún caso que se estuviera saltando las medidas establecidas”, explicó el capitán de la compañía de Pravia, en la que se enmarca el Suroccidente, Pedro Palomo, durante un control que estaban realizando en el pueblo de Corias, a poca distancia de la entrada a la villa canguesa. “De momento el comportamiento es ejemplar y esperemos que siga así y que nos faciliten el trabajo a todos porque hay que tener en cuenta que estamos ante una situación grave”, subrayó.

Durante el día de ayer, los controles tuvieron principalmente vocación informativa y algunos conductores despistados sobre lo que la normativa permitía hacer o no fueron obligados a dar la vuelta y regresar sobre sus pasos sin poder salir del concejo o sin poder realizar las gestiones que los llevaban a Cangas del Narcea. Fue el caso del tinetense Manuel Fernández, que se encontró con un control policial en Corias en el que le obligaron a regresar a casa. Es vecino de Mirallo de Arriba, que aunque pertenece a Tineo está próximo a Cangas del Narcea, por lo que los vecinos de la zona acuden a ambas villas indistintamente a hacer sus compras y trámites. “Nosotros vamos casi tantas veces a Cangas como vamos a Tineo y lo que yo iba a hacer a Cangas esta mañana (por ayer) me dijeron que no era esencial, así que tuve que dar la vuelta”, explicó.

También los vecinos de los pueblos allandeses de parte de la parroquia del Valledor se ven afectados por este cierre. Cangas del Narcea les queda a 37 kilómetros, mientras que la capital de su concejo, Pola de Allande, a 56 kilómetros, razón por la que habitualmente todas las compras las realizan en el concejo vecino en lugar del suyo. “Los vecinos tendrán que hacer una hora de viaje en lugar de 35 minutos si hay que salir a hacer la compra, pero si son dos semanas es asumible”, apuntó Lidia Díaz, vecina del pueblo de Fonteta.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, reconoció ayer que “los datos no son esperanzadores”. Aseguró que los contagios se habían incrementado en 9 personas más, de las que 4 son menores, lo que ha obligado al cierre de dos aulas en la escuela de Educación Infantil.

“Es importante que la gente contagiada sea sincera y diga dónde ha estado y con quién para hacer la trazabilidad y se puedan fijar los focos e identificar a los contactos estrechos, porque esos datos nos hubieran evitado estar en la situación actual”, recalcó Rodríguez, que anunció que se van a vigilar, además de las entradas al concejo, otros comportamientos en ámbitos más privados. “Los brotes que hemos tenido vienen de contactos en el domicilio, donde no hay tantos controles y bajamos la guardia con la seguridad”, añadió.

Una vez más el sector hostelero vuelve a ser de los más castigados por las medidas restrictivas. Ayer la villa canguesa apenas tenía movimiento y eran muchos los bares que mantenían sus puertas cerradas. Quienes apostaban por abrir lo hacían con la idea de “perder lo menos posible”. “Ya estábamos mal con tener que cerrar a las ocho de la tarde, pero ahora con solo poder utilizar la terraza estamos peor porque estamos en invierno en Asturias, trabajamos para perder lo menos posible”, confesaba el hostelero Marcos Gómez, que se muestra cansado de que siempre se les responsabilice. “Se está demostrando que los contagios son más problemáticos en ámbitos privados que en los públicos”, sentenció.

Pablo Huerta, “Triki”, otro hostelero cangués, aseguraba que el día antes del cierre perimetral la caja de su local se hizo en un 75% en el interior, ahora sigue tirando con una terraza cubierta, aunque asegura que no será lo mismo al estar en pleno invierno. “Hay muchos bares que cerraron, así que los que quedamos abiertos notamos algo de movimiento, aunque estas medidas son un cierre encubierto de la hostelería en toda regla ya que muchos no tienen terrazas o solo dos o tres mesas, y no compensa”, lamentó. Las restricciones se mantendrán, al menos, hasta el 4 de febrero.