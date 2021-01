Cerveza de despedida en Gozón

Mercedes Menéndez vive allí y habitualmente realiza sus compras en Candás, donde también va a buscar a su nieta al instituto. Sus planes cambiarán a partir de hoy. “Me darán un permiso para ir a buscar a la nieta, pero me quedaré sin ir a Candás a hacer el resto de cosas, nos jorobaremos porque hay que cortar al virus de alguna manera, pero que ayuden a los bares, que lo están pasando muy mal”, señala Menéndez. A su lado, su amiga Ángeles Fernández, también de Antromero, indica que el cierre de su concejo le afectará menos porque suele “tirar más para Luanco”.

El restaurante Siete Villas, situado casi en la frontera misma entre Gozón y Carreño, sufre las restricciones derivadas del covid. “Tengo cuatro mesas en la terraza y la mayoría de la clientela es de Carreño. Esta situación es imposible, así no se puede vivir”, lamenta el hostelero Manuel Méndez, que confía en “no tener que cerrar” las puertas de su local si la pandemia se alarga mucho más. Los candasinos Román Gutiez y Genaro Cuervo pararon ayer en el local de Méndez “para tomar la cerveza de la despedida”. “Mañana (por hoy) no podremos venir así que... Nosotros también estamos aislados: no podemos ir a Avilés, ni a Corvera y ahora tampoco a Gozón”, apuntaban Gutiez y Cuervo.

La piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, que comparten Carreño y Gozón, solo podrá ser usada por los gozoniegos porque está situada en Antromero, según explicaron los trabajadores del complejo deportivo. El vaso tiene sus restricciones de uso y el gimnasio está cerrado. “De todas maneras, desde hace unos meses viene muy poca gente”, añadieron los empleados de la piscina.

Loli Corbelle y Ricardo Díaz son de Xivares (Carreño) y ayer fueron a Gozón a dar una vuelta. Será la última en quince días. “Esta situación es una hecatombe para todos, es una faena y esperemos que el cierre sirva para frenar el virus”, afirma Corbelle al poco de terminar su café con leche y mientras Díaz apura su vermú de color en el bar Choli de Antromero.

En otras zonas del concejo, las que tienen caída hacia Avilés, el cierre perimetral se vive con resignación. José Manuel Álvarez, presidente de la entidad vecinal de Manzaneda, lo tiene claro: “No nos afecta en nada, con no ir a Avilés está solucionado, digo yo que durante 15 días nos arreglaremos bien”, señaló Álvarez.

El restaurante Casa Belarmino, de Manzaneda, cerrará sus puertas durante el cierre perimetral. “Abriremos el día 4”, señaló el hostelero Juan Luis Rodríguez, que ve la situación “muy complicada”. Y no solo para la hostelería. El local mantendrá abierta su tienda de productos básicos anexa, “pero no da para sobrevivir ni un día porque los vecinos compran el pan y poco más”.

En la parroquia gozoniega de Laviana, que es la más próxima a Avilés, su dirigente vecinal, Agustín García, considera que el cierre perimetral afecta más a los negocios que a los vecinos en sí. “Si antes las compras las hacíamos en Avilés, ahora iremos a Luanco, y si no, a la tienda de Zeluán, que se nota que tiene más afluencia”, concluyó García.