Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Lena, los concejos que más se acercan al cierre perimetral

La situación de San Martín del Rey Aurelio Datos a 21/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. San Martín del Rey Aurelio ! Últimos 3 días 20/01/2021 Nuevos casos: 5 360,8 369,2 63,5 19/01/2021 Nuevos casos: 7 335,9 325,8 65,8 18/01/2021 Nuevos casos: 5 323,5 260,6 70,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Otro concejo de entre 10.000 y 30.000 habitantes que está muy pendiente de los datos es Lena. El municipio se encuentra en una situación parecida a la de San Martín del Rey Aurelio, pero con dos días de margen. Si la tendencia no cambia, entrará mañana o pasado en la temida fase "4 Plus".

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, trasladó ayer su preocupación por los datos de Langreo, pero los indicadores hechos públicos por su Consejería no permiten, a día de hoy, saber en que momento pasará los umbrales que obligan a tomar medidas más drásticas. Al igual que sucedió con Mieres y Gijón, la asignación de casos de días anteriores podría empeorar los niveles de incidencia y abocar al concejo a las restricciones de un día para otro. Además, al ser uno de los seis grandes concejos (más de 30.000 habitantes) un solo indicador negativo en la incidencia durante tres días, además de la trazabilidad y el nivel del alerta extrema, obligarían a tomar medidas. Por ahora, solo Siero se mantiene alejado de los cierres en este grupo.

La situación de Lena Datos a 21/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Lena Últimos 3 días 20/01/2021 Nuevos casos: 15 367,3 236,3 55,2 19/01/2021 Nuevos casos: 4 229,6 168,8 60,4 18/01/2021 Nuevos casos: 7 192,8 135,0 60,2 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Ayer, el Principado decretó el cierre perimetral de Gijón y Mieres, y ya van once. Los concejos cerrados ahora mismo o que cerrarán en los próximos días son: Grado, Avilés, Corvera, Castrillón, Oviedo, Cangas del Narcea, Llanes, Gozón, Gijón, Mieres y Noreña. Dos de cada tres asturianos estarán sometidos a cierres perimetrales el próximo domingo, después de que la consejería de Salud confirmase en la tarde de ayer que Gijón y Mieres entrarán en la temida fase “4 Plus” en esa jornada tras la actualización de datos sobre la incidencia de contagios a 14 días.

Cofiño defendió ayer el modelo desarrollado e implantado por los técnicos de la Consejería de Salud para establecer los parámetros en base a los que se fijan los cierres perimetrales y medidas más restrictivas. Para los municipios más grandes, de 10.000 a 30.000 habitantes, la decisión es automática cuando la incidencia general en 14 días supera los 325 casos por cada 100.000 habitantes durante tres días o más, y cuando en mayores de 65 años se superan los 195 casos también durante tres o más días. Pero además, se analizan la trazabilidad para ver el foco de contagio, y la capacidad de transmisión, que es mayor cuanto mayor es la densidad de población.

La situación de los concejos asturianos Datos a 21/01/2021 Mostrar solo los concejos que cumplen las condiciones para el cierre IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Concejos de más de 30.000 habitantes Oviedo 398,8 325,5 59,8 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Gijón 287,4 292,4 57,8 Del 24/01 al 06/02 * al 06/02 * Avilés 547,4 628,1 63,1 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Siero 218,7 227,6 = 59,8 Langreo 238,5 417,5 63,5 Mieres 316,1 286,2 55,2 Del 24/01 al 06/02 * al 06/02 * Concejos entre 10.000 y 30.000 habitantes Aller 310,9 191,9 55,2 Cangas del Narcea 421,2 387,0 56,3 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Carreño 232,2 218,2 57,8 Castrillón 800,0 427,8 63,1 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Corvera de Asturias 469,5 329,6 63,1 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Gozón 474,2 272,9 63,1 Del 22/01 al 04/02 * al 04/02 * Laviana 200,4 362,2 63,5 Lena 367,3 236,3 55,2 Llanera 262,7 147,1 59,8 Llanes 656,0 570,1 65,7 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * San Martín del Rey Aurelio 360,8 369,2 63,5 ! Valdés 217,3 239,0 = 74,3 Villaviciosa 90,0 = 49,0 = 57,8 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

“Se incorpora la incidencia a 14 días porque es más estable a la hora de ver el incremento de casos, mientras que la de siete días es válida para ver el descenso de casos”, señaló el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Es así como se subsanan los errores que pueda conllevar el retraso en la incorporación de datos a la estadística, replicó Cofiño. Pero además de los criterios objetivos, por si no saltan las alarmas, los rastreadores pueden detectar un foco de riesgo, “y la decisión se puede adoptar sustentada en informes técnicos, claro”, explicó.

Cofiño se refirió a Noreña, y señaló que en los municipios de menos de 10.000 habitantes “las decisiones se toman en relación a la incidencia de casos y con una valoración global de la situación”. El director general de Salud Pública también advirtió de que todos los concejos que entren en la fase “4 Plus” permanecerán con cierre perimetral y medidas muy restrictivas durante 14 días. Pero eso no significa que superado ese plazo se vayan a levantar. “Hay que revisar la situación, porque a veces ese periodo no es suficiente para ver los cambios, aunque son más evidentes en los concejos pequeños que en los grandes”. Esto quiere decir que no se tienen que levantar todas las restricciones, sino que en función de los datos se puede pasar a fases de desescalada. Algo similar a lo que ocurrió cuando finalizó el confinamiento en la primavera de 2020.