El Principado pasa a este año los fondos rurales de la UE que no tramitó en 2020

El pasado 30 de diciembre se emitió la resolución del “Boletín Oficial del Principado” (BOPA) en la que se viene a autorizar el traslado de los pagos correspondientes al año pasado a este. Y el pasado 13 de enero se procedió a publicar un extracto de tal resolución “por la que se autoriza una nueva distribución de anualidades” a los distintos grupos de desarrollo rural de Asturias, que son los encargados de gestionar y canalizar las solicitudes y los fondos europeos.

Así las cosas, los beneficiarios recibirán este año la ayuda del pasado junto la correspondiente a 2021. Todo, una vez que la Consejería reorganice los fondos y se pueda ejecutar el Presupuesto regional. Los responsables de los grupos de desarrollo rural “poco más” pueden hacer después del esfuerzo realizado durante el verano para tratar de llegar a tiempo a la convocatoria. Ahora, calculan que aquellos que han accedido a los fondos –no obstante, oficialmente nadie sabe nada pues uno de los problemas fue y es que no se ha llegado a publicar en el BOPA el listado de proyectos autorizados– podrán cobrarlos, como pronto, hacia mayo. La lista se prevé publicar hacia finales de marzo.

Fue el pasado diciembre cuando LA NUEVA ESPAÑA dio a conocer el problema al que se enfrentaba la concesión de las ayudas Leader, algo que molestó tanto a los potenciales beneficiarios (autónomos y pequeñas empresas del mundo rural) como a los alcaldes, a los grupos de la oposición política y a los gestores de los grupos. La cuestión era que, de no publicarse la lista de beneficiarios antes de fin año, estos no podrían enviar toda la documentación de sus proyectos para acceder al dinero de Europa, muy escrupulosa en todas las tramitaciones. El atasco burocrático en la Consejería hizo imposible llevar al BOPA en el plazo indicado las ayudas. Finalmente se optó por una solución in extremis que, si bien no contentó del todo a todos, parece que permitirá al menos no perder las ayudas. Con todo, tanto ayuntamientos como pequeños empresarios y autónomos están expectantes para ver cómo se concreta.