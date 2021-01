San Martín del Rey Aurelio amanecerá el lunes confinado, como le habrá pasado el domingo a Gijón y a Mieres. Sus 16.074 vecinos estará a partir de entonces, y durante 14 días, con la movilidad limitada a su concejo y con medidas especiales de restricción. El municipio de la comarca del Nalón entra en la fase "4 Plus" una vez que se ha confirmado que durante tres días consecutivos supera los niveles máximos establecidos por el Principado.

No es la única novedad anunciada hoy por el Principado. Ya avisan de que Lena y Aller están en camino de un cierre semejante.

O sea, que Asturias iniciará la próxima semana con 12 concejos sometidos a cierre perimetral y limitaciones en la movilidad y las reuniones familiares y sociales. Salvo sorpresa de última hora, Lena y Aller se sumarán a la nueva fase de riesgo extremo determinada por la Consejería de Salud.

Las medidas suponen, fundamentalmente, que los residentes en los municipios afectados por la escalada de contagios del covid-19 no podrán superar los límites de su concejo; la hostelería no podrá servir en el interior de los locales, y en las mesas de las terrazas no se podrán superar las cuatro personas. Además, las reuniones familiares se limitan exclusivamente a los convivientes.