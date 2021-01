Carreño, sitiado por la clausura de todos los concejos de su entorno: "Hay que acabar con esto de una vez"

Los hosteleros de la zona del puerto de Candás, cuya actividad está íntimamente ligada a los clientes de otros concejos, prevén una drástica bajada de ventas en los próximos días. Rafael Solís García, del restaurante El Muelle, califica la situación de la hostelería local de “catástrofe”. “Los bares del muelle vivimos de la gente de fuera, de los que vienen de Gijón, Oviedo, Avilés... Nuestra voz es de socorro total porque esto es un cierre encubierto que estamos pagando nosotros”, comenta. Solís García considera prioritario que las administraciones den ayudas masivas al sector para evitar cierres en los próximos meses. “Las administraciones están actuando lentamente. Cuando realmente se haga efectivo el fondo de rescate, habrá un 40 o un 50 por ciento de los hosteleros que no puedan sobrevivir. Conozco a gente que ya va a Cáritas porque necesita ayuda. Al vivir de un negocio donde no tienes ingresos y tienes un montón de gastos, si no tienes ayuda de la familia, es muy complicado sobrevivir. Hay que acabar con esto de una vez y para seguir así, es mejor que nos cierren a todos porque así no pagaríamos ciertas cosas como los seguros sociales o los autónomos”, añade el hostelero candasín, que urge al Ayuntamiento de Carreño a que destine el remanente a ayudas directas a comercio y hostelería.

José María Álvarez Díaz, del restaurante El Tresmallo, abrió ayer sus puertas sin esperanzas de contar con mucha clientela. “En el momento en que cierran Oviedo y Avilés, aquí no hay nadie. Sería mejor que nos cerrasen como en marzo, para por lo menos poder limpiar esto porque cada día estamos peor, es un caos. Ahora tenemos que abrir igual pero a las tres y cuarto o tres y media, ya estamos cerrados. No hay nadie”, lamenta. Álvarez Díaz espera que la situación sanitaria mejore en los próximos meses para poder salvar, al menos, el verano. “Esperemos que no estén con cierre y abre, cierre y abre... Que en Semana Santa nos dejen abrir como antes y luego se vuelva a jorobar todo otra vez...”, añade.

Al margen de la hostelería y el comercio, el grueso de los vecinos de Carreño, residentes en la capital, Candás, no sufrirán directamente las consecuencias de los cierres perimetrales de los concejos de alrededor, pero sí los que viven más cerca de otros lugares estratégicos. Es el caso, por ejemplo, de los residentes en Xivares (Albandi), quienes normalmente hacían sus compras en Gijón y ahora, debido al cierre de este concejo, no les quedará otro remedio que ir al supermercado en Candás. Más de lo mismo les ocurrirá a los que viven en Logrezana, Tamón y otras zonas limítrofes con Corvera. En vez de recorrer apenas un kilómetro para hacer la compra en una superficie comercial de Trasona, tendrán que transitar varios kilómetros hasta Candás a por víveres. Rubén Lavandera, que reside en la urbanización de Xivares, pasea con su perro en el límite con Gijón y es consciente de las consecuencias que el cierre perimetral del concejo más poblado de Asturias traerá para los vecinos de la zona. “Yo puedo moverme porque tengo una empresa de alimentación, pero otros vecinos tendrán que ir a Candás a hacer la compra cuando antes iban a Gijón porque les queda más cerca”, comenta.

En Carreño, tal y como explican desde la asociación vecinal de Candás, están “arrodiaos”, es decir, sitiados por el cierre perimetral de los concejos aledaños. Los datos de incidencia en el concejo son mejores que en los limítrofes, con lo que los cierres perimetrales de Corvera, Gozón y Gijón servirán para evitar la transmisión del covid en Carreño. No obstante, esta situación de confinamiento municipal forzado traerá consecuencias económicas para los negocios del concejo y algún que otro inconveniente para los vecinos más próximos a Gijón y Corvera.