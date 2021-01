La ampliación de restricciones a Gijón y Mieres hace que siete de cada diez asturianos inicien la semana con cierres perimetrales y de negocios

El paseo de El Muro de Gijón fue uno de los escenarios en los que se pudo ver esa situación de necesidad de paseo y aire libre de los gijoneses.

Gijón se refugia en el Muro, las sendas y las terrazas: “Aquí tenemos de todo”

En circunstancias normales Alicia Ruiz y Julio César Álvarez podrían haberse planteado coger a los pequeños Álvaro Pezón y Alfonso Álvarez e irse con la bicicleta por Asturias, o a visitar a sus familiares de La Felguera, Mieres o Perlora. Pero hoy, obligados por el cierre perimetral de Gijón desde la medianoche, aceptaron de buen gusto quedarse. “Aquí tenemos de todo, playa, montaña y rincones guapos para pasear”, señalan mientras caminan por el Muro, en torno a la una de la tarde y entre una gran afluencia de gente.

Los gijoneses reestrenaron cierre perimetral. Lo hicieron en un día en el que la lluvia dio una tregua hasta la hora de comer. El buen tiempo animó a los vecinos a salir a la calle para pasear junto a la playa, por la senda fluvial o la zona del parque de Los Pericones. Tampoco faltó la parada en las terrazas para tomar el vermú, pese a que algunos hosteleros decidieron no abrir ya este domingo, y otros lo hicieron pero con la sensación de que la situación pude cambiar. “Si llueve no abriremos. Habrá que mirar al cielo cada día para ver si merece la pena subir la persiana o no”, explica Riki Izaguirre, de la vinatería El Naranjo, en el barrio de La Arena, donde una decena de locales ni siquiera abrieron hoy debido a que el cierre perimetral incluye la prohibición del consumo en el interior de los locales hosteleros.

Ciclistas con dudas en los límites del concejo: “Todo es un poco ambiguo”

“Lo llevamos con resignación cristiana”. Miguel Zapico, de Pica y Pica, en el barrio de El Carmen, vivió un mañana intensa, con un goteo constante de clientes, antes de que la tarde relajase el ambiente. “El que no esté preparado para el agua, como mi caso, tendrá complicado abrir estos quince días”, lamenta mientras sirve una consumición en la terraza de su vinatería. Cerca de él, Montse Abascal, de El Monje, pudo esta mañana abrir todas las mesas de su terraza, pero espera que les den más facilidades: “Si llueve me quedaré con solo las tres mesas del toldo, esperamos que, como en Avilés, nos permitan abrir las mesas pegadas junto a la fachada”, explica. Algunos locales decidieron no abrir por las restricciones de esta nueva fase que durará quince días y otros como el Peccata Minuta, en El Coto, comunicaron que los vecinos no les dejaron ocupar más espacio en la calle para situar su terraza. “En principio cerramos hasta el 7 de febrero pero tememos que será por más tiempo”, lamentaron.

Las zonas verdes fueron el principal reclamo para los gijoneses, que aprovecharon para tomarse un respiro. La senda fluvial fue el lugar elegido por Mayte Fernández, Víctor Alonso y Victoria Alonso. “Hay que salir por salud, en Gijón hay muchas áreas verdes”, explican. “Los domingos siempre nos gustaba irnos al monte por Asturias, pero hay zonas muy guapas en el concejo”, añaden. Cerca de ellos, en el entorno del parque de Los Pericones, un grupo de niños juega con sus patinetes. “No queda otra que cumplir las normas. No entendemos el motivo por el que alguno mayores se lo saltan y salen de Gijón”, cuenta Bernardo Roces acompañado de Carmen Suárez, Jaime Cuervo, Pablo Fernández y Sergio Cuervo.

Las primeras gotas de lluvia cayeron en Gijón en torno a las dos de la tarde, momento en el que tocaba apurar el último sorbo del vermú. “Hay que ser positivos y no quejarse. Mientras nos dejen salir, pasear y tomar algo, nos conformamos, da igual que tengamos que estar metidos en Gijón”, explica Armando Rozada sentado en una terraza de la parque de la Fábrica de Gas junto a Francine Van Litsenburgh, Aurora Tejerina y Benito Testón. “No podemos morir de pena en casa, hay que salir a airear un poco”, relata Tejerina.

Este nuevo cierre perimetral de Gijón lo afrontaron sus vecinos sin tantas dudas como el de noviembre, dado que afecta a todo el concejo. Los límites estaban más claros. También para los ciclistas, obligados a montar su circuito dentro del territorio y sin cruzar la frontera. Aunque a alguno le pilló por sorpresa. Como a los veteranos deportistas de Carreño José Izquierdo y José Idiarte, que en la localidad llanerense de Venta de Puga, en su límite con la parroquia gijonesa de Cenero, tuvieron que cambiar su ruta. “Pensábamos que entraba mañana el cierre perimetral”, contaban al enterarse de la medida por LA NUEVA ESPAÑA. “Queríamos volver a Carreño pasando por Tremañes y Veriña, pero mejor no meternos en problemas, y regresamos de nuevo por Villabona”, explicaban antes de lamentar la medida: “En primer lugar es un poco ambiguo, no sé si para las bicis eso del tránsito entre concejos nos afecta, como sucedió la otra vez. Y también creemos que el deporte es salud y se debería permitir, al final no te bajas de la bici ni te relacionas con nadie”.

Culetes mirando al cielo en Mieres

El cierre del interior de los bares o sidrerías, al comenzar esta mañana las máximas restricciones en Mieres, deja a estos negocios en una situación inverosímil: durante los próximos quince días solamente podrán abrir sus negocios si el tiempo les deja. Si no llueve, levantarán la persiana. Y si, como es habitual en Asturias en estas fechas, el agua hace acto de presencia, tendrán que tener sus bares clausurados.

El problema añadido es que este barrio mierense está sujeto a una protección urbanística especial, lo que impide que se puedan instalar carpas o jaimas que puedan servir de refugio a los consumidores en las terrazas en caso de lluvia. Para ser exactos, podrían instalarlos pero no anclarlos al suelo. Y con el “túnel de viento” que se forma en Requejo cuando sopla el aire, no es factible si no quieren recoger cada dos por tres las telas del río Caudal. En definitiva, solamente los toldos de cada negocio pueden extenderse. Y con las distancias de seguridad actuales apenas entran un par de mesas por bar.

La prohibición de instalar carpas fijadas al suelo de la plazoleta de Requejo en Mieres deja sin opciones a las sidrerías

Hoy por la mañana, primera jornada de cierre perimetral de Mieres, el tiempo sí dio un respiro y la plaza estaba concurrida. Aunque había alguna mesa libre, en términos generales rozaba el lleno. “Hoy libramos, mañana ya veremos”, señalaba Pedro Sixto, propietario de una sidrería en el emblemático enclave mientras consultaba el tiempo en las páginas de LA_NUEVA_ESPAÑA. “Vamos a depender mucho del tiempo, si dan bueno, pues venderemos algo, y en caso contrario, pues nos tocará mirar a las nubes”, afirmaba este hostelero, que cree que la solución pasa por que el Ayuntamiento levante la mano para poder instalar las demandadas jaimas. “No es un suelo histórico, la plaza está reformada de este siglo, por lo que pedimos que nos den permiso para poder atornillar las carpas al suelo, y luego reparar nosotros donde se haya dañado algo”, manifestó Pedro Sixto, que estaba moderadamente satisfecho con el primer día de restricciones en cuanto a clientela. “Hoy tuvimos suerte, y está bastante animado, pero cuando den malo...”, insistió.

En frente de su negocio está el de Esteban Álvarez, que su vez es presidente de la asociación de hosteleros de Requejo. “Nosotros cerraremos cuando llueva, iremos día a día. Mañana, cuando nos levantemos, pues tomaremos la decisión”, indicaba este hostelero, que confiesa que las están pasando “canutas”. “He tenido que mandar al ERTE_a parte de la plantilla porque no llegamos. Y los ahorros se van acabando, cada vez lo estamos pasando peor”, manifestaba. Mientras tanto, en su terraza casi no quedaba ya no una mesa, sino una silla libre. Eso sí, siempre en grupos de cuatro y con mascarilla.

En busca de un hueco para tomar un culete de sidra llegaba por la plazoleta Alberto Cienfuegos. “Antes decían que el cierre perimetral no sirvió de nada, y ahora volvemos, y lo que supone es un cierre encubierto para la hostelería”, manifestaba este mierense. “Creo que no saben muy bien cuáles son las medidas a tomar. Sabemos que mascarillas e higiene de manos funciona, pero a partir de ahí creo que no saben muy bien lo que se está haciendo”, indicaba justo antes de sentarse con un amigo en una terraza.

Otro de los epicentros dominicales de la villa es la plaza de Abastos. Allí los comerciantes montaron sus puestos como cualquier jornada más de la “era covid”, con más separación entre ellos. Y los veteranos clientes que cada domingo se dan un paseo por el mercado semanal también pasearon y compraron en sus puestos habituales:_desde aceitunas hasta ropa o calzado. Allí no parecía que Mieres acabase de entrar en un cierre perimetral. Mientras, muchos hosteleros habían anunciado en sus redes sociales que durante estos quince días de restricciones no van a abrir. No les es rentable desplegar solo la terraza cuando tienen apenas un par de mesas.

En Requejo, por contra, vivirán al día. Clientes y camareros tendrán un ojo puesto en el tiempo y en el cielo. Y deseando que lo único que caiga desde arriba sea la sidra saliendo de la botella para romper en el vaso.

Las medidas impuestas por el gobierno regional

El Gobierno de Asturias ha creado el nivel 4+ (o 4 plus, o cuatro plus, a gusto del escribiente), que designa el nivel de riesgo máximo y determina el cierre de municipios y el establecimiento de restricciones a la actividad social, hostelera y comercial en los mismos cuando las cifras de la pandemia de covid-19 se disparan. El alumbramiento de este mecanismo ha sido accidentado y confuso, con cortocircuitos entre políticos -como el relatado más arriba-, déficits en la comunicación y fallos en el diseño que han ido siendo corregidos día a día, en medio del desconcierto de los ciudadanos y el enfado de hosteleros y comerciantes. (Aquí lo puedes leer en el reportaje que hoy publicamos).

¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? ¿DÓNDE VIVE USTED? Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 Concejos con más de 30.000 habitantes Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + O bien La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Menor o igual a 75 Casos por 100.000 hab. 195 Durante 3 o más días Entre 10.000 y 30.000 habitantes Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + Y La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Menor o igual a Durante 3 o más días Casos por 100.000 hab. 75 195 Con menos de 10.000 habitantes Grado, Tineo, Navia, Pravia, Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella, Parres, Nava, Noreña, Cudillero, Salas, Vegadeo, Soto del Barco, El Franco, Tapia, Castropol, Coaña, Colunga, Morcín, Candamo, Cabrales, Muros de Nalón, Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba, Ribadedeva, Bimenes, Allande, Teverga, Boal, Caso, Belmonte, Sariego, Peñamellera Baja, Ibias, Quirós, Villayón, Somiedo, Cabranes, Illas, Degaña, Grandas de Salime, Sobrescobio, Onís, Proaza, Amieva, Taramundi, Ponga, Peñamellera Alta, Caravia, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Illano, Santo Adriano, Villanueva de Oscos, Pesoz y Yernes y Tameza También se evaluarán los mismos indicadores (incidencia general en 14 días, incidencia en mayores de 65 años en 14 días y trazabilidad). Se tendrán en cuenta también otros datos de transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). Sin embargo, se decidirá en cada caso concreto y según sus circunstancias cuándo se aplican las limitaciones. ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 6. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas 4. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. 2.Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. 3. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. 1.Cierre perimetral de los concejos. 5.Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones También podrán aplicarse al completo las mismas medidas o solo algunas. La Consejería de Salud lo determinará según un análisis pormenorizado de la situación de cada concejo afectado. En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria. ¿DÓNDE VIVE USTED? Concejos con más de 30.000 habitantes Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres Entre 10.000 y 30.000 habitantes Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón Con menos de 10.000 habitantes Grado, Tineo, Navia, Pravia, Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella, Parres, Nava, Noreña, Cudillero, Salas, Vegadeo, Soto del Barco, El Franco, Tapia, Castropol, Coaña, Colunga, Morcín, Candamo, Cabrales, Muros de Nalón, Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba, Ribadedeva, Bimenes, Allande, Teverga, Boal, Caso, Belmonte, Sariego, Peñamellera Baja, Ibias, Quirós, Villayón, Somiedo, Cabranes, Illas, Degaña, Grandas de Salime, Sobrescobio, Onís, Proaza, Amieva, Taramundi, Ponga, Peñamellera Alta, Caravia, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Illano, Santo Adriano, Villanueva de Oscos, Pesoz y Yernes y Tameza ¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + O bien La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Menor o igual a Durante 3 o más días Casos por 100.000 hab. 75 195 Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + Y La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. Menor o igual a Durante 3 o más días 195 75 También se evaluarán los mismos indicadores (incidencia general en 14 días, incidencia en mayores de 65 años en 14 días y trazabilidad). Se tendrán en cuenta también otros datos de transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). Sin embargo, se decidirá en cada caso concreto y según sus circunstancias cuándo se aplican las limitaciones. ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? 1.Cierre perimetral de los concejos. 2.Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. 3. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. 4. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. 5.Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. 6. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas También podrán aplicarse al completo las mismas medidas o solo algunas. La Consejería de Salud lo determinará según un análisis pormenorizado de la situación de cada concejo afectado. En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria. ¿CUÁNDO VA A SUFRIR NUEVAS RESTRICCIONES? ¿DÓNDE VIVE USTED? Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 Concejos con más de 30.000 habitantes Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + Casos por 100.000 hab. O bien La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Durante 3 o más días 75 Menor o igual a 195 Entre 10.000 y 30.000 habitantes Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón Cuando la incidencia general en 14 días supere los: Casos por 100.000 hab. 325 El indicador de capacidad de rastreo (trazabilidad) sea: + Y La incidencia en mayores de 65 años en 14 días supere los: Menor o igual a Durante 3 o más días Casos por 100.000 hab. 75 195 Con menos de 10.000 habitantes Grado, Tineo, Navia, Pravia, Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella, Parres, Nava, Noreña, Cudillero, Salas, Vegadeo, Soto del Barco, El Franco, Tapia, Castropol, Coaña, Colunga, Morcín, Candamo, Cabrales, Muros de Nalón, Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba, Ribadedeva, Bimenes, Allande, Teverga, Boal, Caso, Belmonte, Sariego, Peñamellera Baja, Ibias, Quirós, Villayón, Somiedo, Cabranes, Illas, Degaña, Grandas de Salime, Sobrescobio, Onís, Proaza, Amieva, Taramundi, Ponga, Peñamellera Alta, Caravia, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos, Illano, Santo Adriano, Villanueva de Oscos, Pesoz y Yernes y Tameza También se evaluarán los mismos indicadores (incidencia general en 14 días, incidencia en mayores de 65 años en 14 días y trazabilidad). Se tendrán en cuenta también otros datos de transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). Sin embargo, se decidirá en cada caso concreto y según sus circunstancias cuándo se aplican las limitaciones. ¿QUÉ RESTRICCIONES SE APLICARÁN? ¿POR CUÁNTO TIEMPO? 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 2.Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. 1.Cierre perimetral de los concejos. 3. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 6. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas 14 días desde la aplicación automática de las prohibiciones 5.Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. 4. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares. También podrán aplicarse al completo las mismas medidas o solo algunas. La Consejería de Salud lo determinará según un análisis pormenorizado de la situación de cada concejo afectado. En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria.

La tabla resumen

En la siguiente tabla te resumimos los datos por concejos y las consecuencias que eso trae: si están abiertos o cerrados perimetralmente (y tienen el resto de restricciones) y hasta cuando.