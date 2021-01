El Principado ha publicado esta tarde de lunes nuevas instrucciones en el Bopa al respecto de las medidas de contención del covid en la región. Las nuevas resoluciones ya certifican que Grado prolonga hasta el 8 de febrero su cierre perimetral; y determinan que el cierre de Lena será desde las 00.00 horas del 26 de enero hasta el 8 de febrero. También concretan que el siguiente cierre, el de Aller, se ejecutará desde el 27 de enero al 9 de febrero.

Al tiempo, otro decreto publica la primera prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario implementadas a mediados de mes, y que ha generado el sucesivo cierre perimetral de concejos asturianos y sectores económicos, según los valores de contagio por zona. En esa prórroga se introduce ahora una modificación que elimina la referencia a los exámenes no presenciales de la Universidad. El Principado, tras la puntualización que le hizo la semana pasada el TSJA, ha retirado la mención que hacía de que en este periodo extraordinario de contagios, lo conveniente para la Universidad son los exámenes no presenciales, algo que ahora ya no pide. Las clases sí que seguirán siendo prioritariamente no presenciales.

La literalidad de las medidas que pide el Principado que se apliquen de forma extraordinaria en la región incluyen estas dos modificaciones. Así, al citar los cierres adelantados de la hostelería y restauración se puntualiza que lo conveniente es que se aplique “una excepción a favor de los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible y de los centros de carga o descarga y de los expendedores de comida preparada”, para que puedan prolongar su servicio más horas. Igualmente añade la citada modificación al hilo de la educación universitaria sobre “los supuestos en que procede la suspensión de la actividad presencial en la enseñanza universitaria, eliminando la referencia a la realización de exámenes”.