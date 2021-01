Estos son los concejos asturianos de menos de 10.000 habitantes que más se acercan al cierre perimetral

El equipo de vigilancia de la Consejería de Salud tiene bajo su lupa a casi una decena de pequeños concejos, cuyos datos epidemiológicos son preocupantes, no solo por su elevado índice de incidencia acumulada sino también por el número de contagios entre mayores de 65 años. Los datos de todos ellos son controlados y monitorizados a diario. Se trata, por ejemplo, de Parres, Cudillero, Muros del Nalón, Tapia de Casariego, Salas, Caso, Ribadedeva y Ribera de Arriba.

La situación de los concejos asturianos Datos a 24/01/2021 Mostrar solo los concejos que cumplen las condiciones para el cierre IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Concejos de menos de 10.000 habitantes Allande 60,7 = 154,8 = 58,8 Amieva 0,0 = 0,0 = 75,8 Belmonte de Miranda 470,1 503,4 66,5 Bimenes 178,5 382,4 66,5 Boal 0,0 0,0 = 66,7 Cabrales 0,0 = 0,0 = 75,8 Cabranes 96,7 = 0,0 = 66,5 Candamo 770,4 152,7 66,5 Cangas de Onís 146,0 131,7 = 75,8 Caravia 0,0 = 0,0 = 75,8 Caso 530,9 = 847,5 = 76,5 Castropol 88,2 = 0,0 = 66,7 Coaña 150,8 = 320,5 = 66,7 Colunga 184,2 451,7 75,8 Cudillero 381,0 766,3 68,0 Degaña 0,0 = 0,0 = 58,8 El Franco 184,4 = 95,6 = 66,7 Grado 1.747,8 1.060,3 66,5 Del 12/01 al 25/01 * al 25/01 * Grandas de Salime 119,8 = 0,0 = 66,7 Ibias 0,0 = 0,0 = 58,8 Illano 0,0 = 0,0 = 66,7 Illas 986,2 = 0,0 = 68,0 Las Regueras 438,1 = 341,9 = 66,5 Morcín 385,5 = 285,3 = 66,5 Muros de Nalón 427,6 510,2 68,0 Nava 187,9 = 0,0 = 66,5 Navia 107,4 0,0 = 66,7 Noreña 1.062,0 1.328,3 = 66,5 Del 23/01 al 05/02 * al 05/02 * Onís 134,6 = 0,0 = 75,8 Parres 581,0 = 1.281,1 = 75,8 Peñamellera Alta 0,0 = 0,0 = 75,8 Peñamellera Baja 81,6 = 0,0 = 75,8 Pesoz 0,0 = 0,0 = 66,7 Piloña 28,7 0,0 = 75,8 Ponga 0,0 = 0,0 = 75,8 Pravia 308,1 = 181,6 = 68,0 Proaza 537,6 = 0,0 = 66,5 Quirós 4.145,1 = 8.980,6 = 66,5 Ribadedeva 740,3 1.020,4 75,8 Ribadesella 365,5 = 127,1 = 75,8 Ribera de Arriba 485,4 = 453,5 = 66,5 Riosa 269,1 = 190,1 = 66,5 Salas 665,5 525,4 66,5 San Martín de Oscos 0,0 = 0,0 = 66,7 San Tirso de Abres 0,0 = 0,0 = 66,7 Santa Eulalia de Oscos 0,0 = 0,0 = 66,7 Santo Adriano 1.388,9 = 2.083,3 = 66,5 Sariego 79,9 = 0,0 = 66,5 Sobrescobio 0,0 = 0,0 = 76,5 Somiedo 0,0 = 0,0 = 66,5 Soto del Barco 413,9 179,5 = 68,0 Tapia de Casariego 475,4 364,0 = 66,7 Taramundi 0,0 = 0,0 = 66,7 Teverga 190,8 = 0,0 = 66,5 Tineo 74,6 66,4 58,8 Vegadeo 203,8 = 85,8 = 66,7 Villanueva de Oscos 0,0 = 0,0 = 66,7 Villayón 82,9 0,0 = 66,7 Yernes y Tameza 2.272,7 = 2.500,0 = 66,5 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Es difícil saber que medidas tomará el Principado en estos territorios. El nuevo mecanismo para controlar la pandemia en Asturias no es automático en los concejos de menos de 10.000 habitantes. Como recordó el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, en su última comparecencia, en estos casos, “las decisiones se toman en relación a la incidencia y con una valoración global de la situación”. Además de los criterios objetivos, por si no saltan las alarmas, los rastreadores pueden detectar un foco de riesgo, “y la decisión se puede adoptar sustentada en informes técnicos, claro”, explicó.

El director general de Salud Pública también advirtió de que todos los concejos que entren en la fase “4 Plus” permanecerán con cierre perimetral y medidas muy restrictivas durante 14 días. Pero eso no significa que superado ese plazo se vayan a levantar. “Hay que revisar la situación, porque a veces ese periodo no es suficiente para ver los cambios, aunque son más evidentes en los concejos pequeños que en los grandes”. Esto quiere decir que no se tienen que levantar todas las restricciones, sino que en función de los datos se puede pasar a fases de desescalada. Algo similar a lo que ocurrió cuando finalizó el confinamiento en la primavera de 2020.

La situación de Parres Datos a 24/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Parres = = Últimos 3 días 23/01/2021 Nuevos casos: 0 581,0 1.281,1 75,8 22/01/2021 Nuevos casos: 0 581,0 1.281,1 75,8 21/01/2021 Nuevos casos: 7 599,7 1.281,1 74,2 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Parres, Emilio García Longo, alcalde del concejo, advirtió ayer domingo, a través de su perfil de redes sociales, del galopante avance del coronavirus en ese municipio del Oriente del Principado. “La situación epidemiológica en nuestro concejo es preocupante, al igual que ocurre en otros muchos municipios y comunidades. Ante esta situación de elevado riesgo es imprescindible reducir al máximo posible la movilidad y los contactos sociales, sin olvidar las normas generales ya conocidas a lo largo de esta pandemia”, escribió el regidor socialista. Y añadió que “las autoridades sanitarias nos piden extremar al máximo las recomendaciones y permanecer el mayor tiempo posible en nuestros domicilios, y eso os pido encarecidamente que hagáis”.