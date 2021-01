Reclaman explicaciones ante "los caraduras que se cuelan" en la vacunación contra la covid y las dosis administradas "en el Hospital Moqueta" del Montepío

"No puede ser que se vacune antes a directivos del Hospital Moqueta y a gerentes de residencias públicas y privadas que a personal como enfermeras o celadores que están en primera línea y en plantas donde hay pacientes sin vacunar", cuestionó el portavoz de Podemos, Daniel Ripa. La formación morada denunció que "nos estamos encontrando cada vez con más incumplimientos" y reclamó la comparecencia de Adrián Barbón ante la Junta Genera "por la gestión de la tercera ola de contagios".

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, también se mostró crítico con el procedimiento para las vacunaciones. “Estamos viendo que en muchos puntos del Estado español hay auténticos caraduras y sinvergüenzas que se, literalmente, cuelan en el proceso de la vacunación y no se atiende a ningún tipo de criterio, ni de protocolo establecido, no queremos que en Asturias pase nada de eso: que no haya ninguna sombra, que no hay ninguna zona oscura en todo ese proceso de vacunación”. Para Zapico es imprescindible garantizar todo el proceso respetando los criterios médico-epidemiológicos de prioridades. Por esta razón, con el fin de lograr que todo el proceso de vacunación sea “nítido, transparente y ajustado a esos protocolos” IU ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias dirigidas, precisamente, a evitar cualquier desviación.

Teresa Mallada, la presidenta del PP, afirmó que su grupo también requerirá en la Junta General "explicaciones sobre los criterios de las vacunaciones" mientras que Adrián Pumares, portavoz y secretario general de Foro, Adrián Pumares, mostró su preocupación tras conocer que en el Principado se ha vacunado a personal directivo y sindical que no está en contacto directo con el virus, por “la opacidad en torno a los protocolos de vacunación con la que actúa el Consejo de Gobierno”. Pumares avanzó que su grupo pedirá la comparecencia parlamentaria del consejero de Salud, Pablo Fernández, sobre este asunto porque "las explicaciones de la gerente del SESPA, Concepción Saavedra, sin precisar siquiera el número de altos cargos que han sido inmunizados no pueden convencer a nadie".

Ciudadanos, por su parte, ha registrado en la Junta General del Principado una proposición no de ley con el doble objetivo de que el Consejo de Gobierno se comprometa a publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como los registros establecidos, y que las fuerzas políticas se comprometan a apartar de su cargo a los políticos que se salten la cola de vacunación. "Es intolerable e irresponsable que los políticos se salten el protocolo de vacunación y se beneficien de su cargo para obtener la vacuna antes de que esta se le suministre al personal sanitario en contacto con el virus o a enfermos crónicos y colectivos de riesgo", declaró Susana Fernández, la portavoz de Ciudadanos en la Junta.