Santa Eulalia de Oscos, T. CASCUDO

El virus ha llegado ya a los Oscos, un territorio limpio desde el inicio de la pandemia, pero donde en las últimas horas se han registrado dos positivos. Son dos mujeres del municipio de Santa Eulalia, una de ellas, trabajadora de uno de los servicios municipales, por lo que el Consistorio cerrará unos días al público por prevención.

“Como somos pocos y nos conocemos todos, hay mucha psicosis, la gente se pone nerviosa”, señala el alcalde santallés, Víctor Lorido. No obstante, tiene dudas de la fiabilidad de los positivos, ya que no han sido confirmados por la prueba PCR. “Se les hizo un test de antígenos en el centro de salud, pero son dos positivos que nos extrañan y, de momento, es todo una incógnita”, añade el regidor, que no ha recibido ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias.

Lorido emitió ayer un bando para informar de esta situación y del cierre al público (se trabajará a puerta cerrada) hasta nuevo aviso del Consistorio, salvo para trámites urgentes e inaplazables que podrán solicitar cita previa por teléfono. Lorido confía en que se pueda reabrir en unos días. Además, en el bando se pide a la población que extreme las medidas de prevención.

El regidor aprovechó la ocasión para denunciar los problemas de cobertura móvil en la capital del concejo, en concreto para los usuarios de Movistar: “La dificultad de los rastreadores aquí va a ser la cobertura, porque llevamos una semana con muchos problemas alrededor de Santalla”.