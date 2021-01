La polémica sobre los criterios de vacunación llegará al parlamento asturiano. La oposición clamó ayer contra “los caraduras que se cuelan” y cuestionó que los equipos directivos de la consejería de Salud o los liberados sindicales tengan prioridad para ponerse las vacunas sobre personal que está en atención directa o sobre colectivos con situaciones de riesgo, como los mayores de 80 años, que todavía no tienen ni fecha para la administración de las dosis que les inmunicen frente al coronavirus. Todos los partidos reclamaron la comparecencia bien del presidente, Adrián Barbón, o del consejero de Salud, Pablo Fernández. Este último comparecerá finalmente en la Junta General sobre esta polémica.

Las palabras de la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, en las que reconocía la vacunación de los equipos directivos de la consejería de Salud “al mismo tiempo que los profesionales sanitarios de primera línea o en el siguiente grupo” con el argumento de que “no han estado metidos en el despacho” y que han desempeñado “un papel clave, codo con codo con el resto de profesionales” molestaron en los grupos de la oposición. Uno de los más críticos fue el portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa. “Casi era mejor el silencio que esa justificación. Es muy grave que haya gente en el HUCA sin vacunar, en plantas que pueden ser de covid, enfermeras, celadores o personas mayores, encerradas en su casa de miedo, mientras se vacuna a los directivos del ‘Hospital Moqueta’”, reprochó el portavoz del partido morado. Podemos, abundó Ripa, ha pedido “toda la lista de cargos y categorías que han recibido la vacuna para se que se determinen responsabilidades donde proceda”. También exigió la comparecencia de Adrián Barbón para que explique la gestión de la tercera ola de la pandemia “porque la sensación es que ha existido mucha improvisación”.

“Es vergonzoso y poco ético que se ponga la vacuna a directivos y liberados sindicales antes que a mayores de alto riesgo” Beatriz Polledo - PP

Ovidio Zapico, el coordinador de IU de Asturias y diputado autonómico, también apremió a tomar medidas y clarificar las dudas suscitadas en Asturias sobre las vacunaciones. “Estamos viendo que en muchos puntos del Estado español hay auténticos caraduras y sinvergüenzas que, literalmente, se cuelan en el proceso de la vacunación y no se atiende a ningún tipo de criterio, ni de protocolo establecido. No queremos que en Asturias pase nada de eso: que no haya ninguna sombra, que no hay ninguna zona oscura en todo ese proceso de vacunación”, planteó Zapico, para quien resulta “imprescindible garantizar todo el proceso respetando los criterios médico-epidemiológicos de prioridades”. Por esta razón, subrayó, IU ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias dirigidas, precisamente, a evitar cualquier desviación.

El PP asturiano calificó de “vergonzoso y poco ético” que se haya administrado la vacuna “a directivos y liberados sindicales a tiempo completo mientras hay personal de primera línea y mayores de alto riesgo que aún no han recibido ni siquiera la primera dosis”. La diputada autonómica Beatriz Polledo calificó de “muy grave” que el Sespa haya reconocido las vacunaciones a los equipos directivos de la Consejería y a liberados sindicales que no están en sus empleos “cuando los criterios de priorización en esta primera fase responden a la vulnerabilidad y la probabilidad de exposición al virus”. El PP ya había registrado días atrás iniciativas para clarificar el proceso de vacunaciones en Asturias.

La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, declaró que “es intolerable e irresponsable que los políticos se salten el protocolo de vacunación y se beneficien de su cargo para obtener la vacuna antes de que esta se le suministre al personal sanitario en contacto con el virus o a enfermos crónicos y colectivos de riesgo”. La formación naranja presentó una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno regional informe del protocolo de vacunación y sus registros y para que los partidos se comprometan a expulsar de su cargo a los políticos que traten de saltarse la cola para las vacunas.

Adrián Pumares, portavoz de Foro y secretario general, cuestionó “la opacidad en torno a los protocolos de vacunación con la que actúa el Consejo de Gobierno”, y avanzó que su grupo pedirá la comparecencia del consejero de Salud, Pablo Fernández, porque “las explicaciones de la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, sin precisar siquiera el número de altos cargos que han sido inmunizados, no pueden convencer a nadie”.

“Es muy grave que haya gente en el HUCA sin vacunar mientras se pone a directivos del ‘hospital moqueta’” Daniel Ripa - Podemos

La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco fue la única que pidió la dimisión del consejero de Salud, además de las de “todas las personas implicadas en la vacunación de determinadas personas relacionadas con la consejería de Salud despreciando el orden de vacunación”.

OK a la comparecencia

El Principado confirmó anoche que el consejero, Pablo Fernández, pedirá comparecer ante la Junta General para dar respuesta a las cuestiones que plantee la oposición sobre esta polémica de las vacunaciones.

“El Gobierno siempre estará plenamente dispuesto a ofrecer las explicaciones que recabe la Junta General”, afirmaron fuentes del Gobierno. Desde el Principado indicaron que “se continuará informando con toda transparencia sobre el desarrollo de la campaña de inmunización, clave para frenar la pandemia y se destacó que Asturias, con un porcentaje de administración del 97,2 por ciento, con datos del 25 de enero, “es una de las comunidades más eficaces en la aplicación de las vacunas, muy por encima de la media nacional”.