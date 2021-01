El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no escatimó elogios a la Federación Socialista Asturiana esta tarde, en la celebración de su 120 aniversario, un acto al que se sumó con un video donde destacó la importancia de la organización en la construcción de Asturias y en los retos que tiene por delante. "La Asturias del futuro será la que edifique la FSA", planteó Sánchez, quien destacó que "no hay otro partido que más se identifique con la esencia de vuestra comunidad". La conmemoración, marcada por las restricciones del covid-19, solo pudo seguirse on line.

Adrián Barbón subrayó la presencia que tiene el PSOE en toda Asturias y la influencia que los sucesivos gobiernos socialistas han tenido en la construcción y fortaleza de una red de servicios públicos , puesta ahora a prueba en la pandemia del coronavirus. El secretario general de la FSA y presidente del Principado marcó como retos de futuro, pandemia aparte, "la transformación del tejido económico de Asturias, aprovechando los fondos europeos de la mano de los que emprenden" y "la apuesta por la ciencia y la innovación" como referentes.

Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, también envió un mensaje grabado donde confesó como "el mayor honor de mi vida ser vuestra compañera de federación", al tiempo que proclamó plenamente vigente la defensa de los valores que están en el nacimiento de la FSA y la UGT. "Miramos atrás agradecidos (...) Somos los orgullosos hijos de nuestro ayer, pero sobre todo tenemos que ser los padres un futuro mejor para Asturias y España". También intervino la secretaria de Organización, Gimena Llamedo, que añadió argumentos al lema de la celebración "120 años latiendo con el corazón de Asturias.