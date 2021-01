Muy serios y guardando absoluto silencio, los tres investigados en el caso de la niña de 14 años que se ahogó mientras descendía el Cares, el pasado mes de julio, acudieron en la mañana de ayer a declarar ante la jueza de Llanes.

Los dos monitores que acompañaban a la joven y a su grupo durante la actividad y el propietario de la empresa de turismo activo, Jesús M. D., prestaron declaración durante más de cinco horas ante la magistrada, de forma escalonada.

Los monitores abrieron el fuego. El primero a las diez de la mañana, y hasta pasadas las once y cuarto. El segundo lo relevó hasta poco más allá de las doce del mediodía. Quien más tiempo compareció ante la magistrada, el fiscal y los abogados de las defensas y la acusación particular fue el dueño de la empresa, un cántabro de 48 años, cuya declaración se alargó más de dos horas. A la salida ninguno de los letrados quiso hacer declaraciones: “Es mejor no decir nada”. A partir de ahora las partes podrán proponer otras diligencias de pruebas si así lo consideran y la jueza terminará de instruir el caso. Sus conclusiones serán elevadas para determinar si hay o no delito en la muerte de la joven madrileña.

El empresario está investigado por un supuesto delito de homicidio imprudente. Su empresa, según el informe de la Guardia Civil, carecía de licencia para la actividad en la que la niña perdió la vida y el número de monitores era insuficiente para garantizar la seguridad.