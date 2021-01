Los hosteleros con varios establecimientos tendrán de 2.000 a 4.000 euros adicionales

El Ejecutivo regional tiene perfilado el fondo de ayudas, tras las negociaciones mantenidas en las dos últimas semanas con los grupos de la oposición que apoyaron el Presupuesto autonómico, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro. Una de las mayores novedades de esta tanda respecto a la habilitada con carácter extraordinario a finales de 2020 para compensar los cierres de la segunda ola consiste en una compensación extra por establecimiento para los hosteleros con más de un negocio.

Esta aportación se añade a las ayudas crecientes según el número de trabajadores, que comprenden cuatro grupos: los autónomos sin asalariados, los que tienen de uno a cuatro trabajadores, los que cuentan con plantillas de cinco a nueve asalariados y los que tienen más de diez trabajadores hasta un límite de 249.

La consejera de Hacienda puso como ejemplo que “un hostelero que tenga entre uno y cuatros asalariados recibirá un pago único de 4.000 euros; si además tiene, con esos empleados, dos establecimientos, la cuantía que recibiría sería de 6.000 euros”. Este es uno de los perfiles que más abundan en la hostelería regional. Cárcaba destacó asimismo que la actividad con “mayor peso” en el reparto de esta convocatoria de ayudas autonómicas será la hostelería. “Canalizaremos a este sector un poco más de la mitad de los recursos de esta convocatoria”._La previsión del Principado es que se pondrán a disposición de once mil perceptores del sector turístico, hotelero y actividades afines una cantidad superior a los cincuenta millones de euros, mientras otros 25 millones irán al comercio, transportes y similares, con más de trece mil potenciales beneficiarios.

El pago será único, previsiblemente en marzo, y comprenderá la compensación del actual estado de alarma, hasta mayo.

Las tiendas de recuerdos y regalos turísticos piden entrar como beneficiarios del fondo de rescate del Principado aunque no tengan ningún epígrafe que reconozca la singularidad de su actividad, estrechamente ligada al turismo. “El cierre perimetral en nuestro caso es lo mismo que el cierre del negocio, porque se está cerrando la puerta a nuestros clientes potenciales. Debido a esto, somos uno de los sectores más afectados por esta crisis que nos toca vivir”, plantean Noelia González y Guillermo Bernardo, propietarios de dos establecimientos y portavoces de un amplio número de negocios de este sector en Asturias. Este colectivo reivindica que su tipo de comercio está “totalmente especializado en artículos destinados al turista”, pero no se ha reconocido dicha condición en las ayudas diseñadas hasta ahora. “Al no haber un epígrafe que nos permita incluirnos en turismo nos vemos seriamente perjudicados (...) llevamos meses sin clientes ni ventas y soportando gastos de alquileres, trabajadores”, plantean los representantes de este sector, que piden que se tenga en cuenta su singularidad y “pongan solución en las próximas ayudas”.

El PSOE critica a Mallada

La secretaria de organización del PSOE, Gimena Llamedo, acusó a Teresa Mallada, la líder del PP asturiano, de “mentir a sabiendas. Sus ataques al fondo de rescate se caen por su propio peso”. Llamedo emplazó a la dirigente popular a “no encadenarse al bloqueo”, en alusión a la foto que se hizo con un grupo de hosteleros que se concentraron ante la Junta General semanas atrás, y la instó a abandonar “la sobreactuación”.