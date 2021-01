Las restricciones se endurecen en Asturias: 17 concejos cerrados y cierre de la hostelería y los grandes comercios en Avilés, Castrillón y Corvera

En cuanto a las restricciones, ya son 17 los concejos confinados, según el plan de confinamientos perimetrales y medidas más restrictivas pergeñado por la Consejería de Salud del Principado para tratar de frenar el incremento de contagios, hospitalizaciones y defunciones por covid-19. A Avilés, Castrillón, Corvera, Cangas del Narcea, Llanes, Oviedo, Gozón, Noreña, Gijón, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Grado, Lena, Aller y Salas (que empezó con las medidas en la madrugada de este 31 de enero) se suman esta medianoche Valdés y el martes, a las 0.00 horas, Siero.

Estas medidas suponen:

- Clausura interior de la hostelería. - Parejo a ello y para evitar que la gente de un concejo vaya a la hostelería del concejo vecino, cierre perimetral del concejo. - Cierre de parques y centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) - Reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. - Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas - Los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. - Se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios - Se recomienda el confinamiento parcial de la población. - Se procederá a la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

La situación de los concejos cerrados Datos a 30/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Concejos de más de 30.000 habitantes Oviedo 595,4 501,3 73,4 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Gijón 503,0 541,1 76,8 Del 24/01 al 06/02 * al 06/02 * Avilés 965,7 663,8 75,0 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Siero 300,0 255,0 73,4 Del 02/02 al 15/02 * al 15/02 * Mieres 642,8 696,4 79,3 Del 24/01 al 06/02 * al 06/02 * Concejos entre 10.000 y 30.000 habitantes Aller 1.121,3 799,7 = 79,3 Del 27/01 al 09/02 * al 09/02 * Cangas del Narcea 445,5 = 110,6 61,4 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Castrillón 1.014,5 820,0 75,0 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Corvera de Asturias 1.382,7 1.043,7 75,0 Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Gozón 561,3 477,7 75,0 Del 22/01 al 04/02 * al 04/02 * Lena 1.092,7 810,3 79,3 Del 26/01 al 08/01 * al 08/01 * Llanes 796,0 598,6 74,8 Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * San Martín del Rey Aurelio 447,9 456,1 95,1 Del 25/01 al 07/02 * al 07/02 * Valdés 304,2 424,9 73,0 Del 01/02 al 14/02 * al 14/02 * Concejos de menos de 10.000 habitantes Grado 797,2 731,3 73,4 Del 12/01 al 08/02 * al 08/02 * Noreña 926,8 = 1.233,4 73,4 Del 23/01 al 05/02 * al 05/02 * Salas 1.451,9 1.401,1 = 73,4 Del 31/01 al 13/02 * al 13/02 * * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

A ello, hay que añadir que este mediodía el Principado ha decretado el cierre total para Avilés, Castrillón y Corvera. La situación epidemiológica no sólo no les permite volver a la normalidad, sino que suman más restricciones y se acabaron las consumiciones en terraza para la hostelería. Tras 14 días de limitaciones, Salud endurece las medidas y decreta el cierra total de la hostelería y de los comercios de más de 300 metros cuadrados.

En resumen, el Principado no permite el uso de terrazas en los tres municipios y la hostelería sólo podrá seguir activa para pedidos a domicilio. En lo relativo a los comercios de más de 300 metros cuadrados, que hasta el momento podrían abrir con un aforo reducido al 20%, también tendrán que bajar la persiana. También se limitará la actividad cultural. El objetivo de estas restricciones, que tendrán una duración de entre 7 y 14 días, es limitar al máximo la interacción y la movilidad social en los citados municipios de la comarca de Avilés.

La situación de Avilés Datos a 30/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Avilés Del 19/01 al 01/02 * al 01/02 * Últimos 3 días 29/01/2021 Nuevos casos: 84 965,7 663,8 75,0 28/01/2021 Nuevos casos: 43 918,4 658,7 73,8 27/01/2021 Nuevos casos: 56 903,0 633,2 72,8 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Estas son las restricciones vigentes hasta el 15 de febrero en Avilés, Castrillón y Corvera:

Clausura de la hostelería. Cierre de parques y centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) Cierre de comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas Los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. Se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios Se recomienda el confinamiento parcial de la población. Se procederá a la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha valorado esta medida a través de su cuenta personal de Twitter alegando que Asturias se encuentra en un momento de "extrema gravedad". "No lo olvidemos: estamos en un momento de extrema gravedad. La nueva cepa británica se está extendiendo rápidamente", ha señalado.

La cepa británica se propaga en la región y ya origina tres de cada diez casos de covid

La cepa británica del coronavirus ya representa el 28 por ciento de los casos de la enfermedad que se registran en el Principado. Se trata, con casi total seguridad, de una de las tasas más elevadas del país, “y a medida que salgan los estudios de secuenciación aumentará esa incidencia”, explicó ayer el jefe de la sección de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Santiago Melón. El especialista agregó que esta variante del virus “se está propagando con fuerza y puede llegar a desbancar a otras variantes circulantes”.

Según algunos conocedores de la evolución de la pandemia en la región, esta cepa puede haber tenido una influencia decisiva en la rápida y extensa difusión del covid-19 en Avilés y en los concejos de su comarca, como Castrillón, Corvera de Asturias y Gozón.

Desde el pasado mes de diciembre, la citada cepa localizada en Reino Unido genera enorme preocupación entre la comunidad científica. Faltan estudios rigurosos, pero se le ha atribuido una mayor capacidad infectiva. “Por el momento, no se la relaciona con ingresos en los hospitales”, indicó Santiago Melón.