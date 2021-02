Decenas de personas han acudido a la una de esta tarde a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Oviedo, para dar su último adiós a Virgilio García, el operario de carreteras sepultado por una avalancha el 1 de enero y cuyo cadáver no se recuperó hasta el pasado sábado. Se trata de un servidor público, del que se "acuerda toda Asturias", también de su compañero fallecido, el mierense César Fernández. Y es que Virgilio "desprendía alegría", como indicó el párroco de Santo Domingo, José Antonio Rodríguez. "El corazón de Virgilio no está congelado, está vivo", añadió Rodríguez, dirigiéndose a la viuda, Carmen Orgeira, al hijo del operario, Virgilio García, y a la esposa de éste, Sara Cuervo. El sacerdote aprovechó para dar las gracias "a los trabajadores imprescindibles a los que no se ve, pero que están ahí", haciendo posible que todo funcione, especialmente en esta época de pandemia.

Al funeral acudieron decenas de trabajadores de carreteras. "Es un disgusto importante para todos", aseguró uno de ellos, pero "son gajes del oficio". Marco García, presidente del comité de empresa de Infraestructuras, indicó que "es el día de acompañar a la familia, tiempo habrá de analizar el accidente y hablar de la situación del servicio de carreteras". El hijo de Virgilio García ha pedido una solución para la carretera que sube a San Isidro desde Asturias, que sufre avalanchas cada poco tiempo. "Tiene toda la razón", aseguró Marco García, quien puso a los dos fallecidos como ejemplo de honradez. "Ahora solo queremos recordar a Virgilio y a César. Tiempo habrá de depurar responsabilidades", añadió.

El propio hijo de Virgilio García aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que no había tenido tiempo de pararse a pensar en las responsabilidades del accidente. "Solo he tenido tiempo de buscarlo", indicó. Eso sí, deseó que la muerte de su padre sirva para algo y se establezcan medidas de seguridad. Los propios responsables del Principado, encabezados por el presidente Adrián Barbón, le indicaron el domingo que se podrán en marcha medidas para mejorar la seguridad.

Al funeral acudieron los consejeros de Presidencia, Rita Camblor, y Medio Rural, Alejandro Calvo, junto a otros responsables, como el gerente de Bomberos, Óscar Rodríguez.

Tras el funeral, las cenizas de Virgilio García fueron depositadas en el cementerio de La Manjoya.