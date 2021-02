Antonio Masip: “La demolición del Vasco fue el peor error de toda mi carrera política”

Abogado de presos. “Eloína y yo nos casamos en marzo del 73 y el viaje de novios fue visitar a los exiliados asturianos del franquismo en México y Francia. Por eso me duele lo que ha dicho Pablo Iglesias de Puigdemont. La banalización del exilio es insoportable, no se puede permitir lo que ha hecho con ese tema. Ese señor (Iglesias) ya no tiene nada que ver conmigo. Me da igual Podemos y la madre que lo parió. Cuando regresé a Oviedo para trabajar como abogado del Banco Herrero, me encontré con Marcelino Arbesú, que también trabajaba en el banco y al que conocía desde los Dominicos, aunque yo era más amigo de su hermano José Luis, que había muerto en la mili. A Marcelino le ocurría lo mismo que me había pasado a mí, le faltaba una asignatura para acabar la carrera, Derecho Administrativo de cuarto. Le convencí para acabar la carrera y el banco le reconoció la categoría, lo que era lógico porque él hacía tareas de abogado. Entonces pusimos un despacho en Gijón, con Carmen Suárez Pendás. Teníamos colas de gente en la calle. Muchas veces no cobrábamos. Aunque éramos de Oviedo, abrimos el despacho en Gijón porque había más conflictividad laboral. Atendíamos en Gijón los lunes, miércoles y viernes y en Oviedo los martes y jueves. Empezamos con juicios laborales y enseguida nos llegó la parte política con el Tribunal de Orden Público. Marcelino y yo nos alternábamos la atención de los presos en las cárceles de Oviedo y Gijón, teníamos a más de cien. Cuando se legalizaron los sindicatos, en el 77, CC OO nos quiso contratar y les dijimos que ni hablar. Ocurrió lo mismo con UGT. Éramos abogados liberales, pero no de sindicatos”.

Últimos años del franquismo. “El buen revolucionario democrático es el que no se dejaba coger por la Brigada Social. Nunca pensé que no me cogían por ser de la familia que era. Me interrogó en un par de ocasiones Claudio Ramos, un cabrón con pintas de importante. Fue con motivo del pasaporte. La Administración Kennedy me había invitado en el 66 dentro de un programa de líderes estudiantiles europeos, y el sello de Estados Unidos en el pasaporte generaba cierta tensión. También me ocurrió en la frontera de Paraguay porque había estado antes en Libia en una cuestión de derechos humanos y el visado de Gadafi obligaba a traducir el pasaporte al árabe. En la Revolución portuguesa del 25 de abril del 74, Eloína y yo nos fuimos para allá. Al año siguiente volvimos a Lisboa y allí me localizó Juan Mari Bandrés porque la Capitanía General de Burgos me aceptaba como observador en el juicio de Garmendia y Otaegui. El segundo proceso de Burgos. Eso era ya en 1975. El 27 de septiembre de ese año fueron los últimos fusilamientos del franquismo. Ese día estuve con Javier Sauquillo, a quien luego mataron en Atocha, y me vine a Oviedo en coche a ver a los presos que estaban en la cárcel. Fui a darles la noticia. A ver a los presos solo podíamos entrar Marcelino o yo. Era una medida del franquismo por la que solo los abogados podían visitar a los presos. Era una locura. Hubo unas semanas en las que el régimen enloqueció”.

Primeros pasos en democracia. “Yo era del Frente de Liberación Popular con Juan Luis Rodríguez-Vigil y Nacho Quintana. Era una agrupación pequeñita, muy elitista y exigente para entrar en ella, pero en la que estaba gente como Pasqual Maragall, no admitíamos a mucha gente. Se disolvió en mi casa de Marqués de Vega de Anzo, en el 69. Se organizó la libertad y yo promoví una candidatura, Unidad Regionalista, que era una unión de electores. La fundamos Juan Álvarez, Amelia Valcárcel y yo en la notaría de Pedro Caicoya en la calle General Yagüe. Pero fue fundarla e inmediatamente disolverla porque el espectro político ya estaba completo. A esa idea de hacer una plataforma unitaria se apuntaron casi todos, incluso Pedro de Silva en nombre del PSOE. Entonces fundamos la DSA, Democracia Socialista Asturiana. Yo creía que no teníamos que hacer un partido porque éramos todos unos burgueses, sino que teníamos que hacer una cosa de colaboración con la clase obrera, pero Pedro (de Silva) y los arquitectos, Terán y todos estos, eran más partidarios de hacer un partido. Hicimos la DSA. Entonces (José) Maldonado (último presidente de la República en el exilio) y Alarcos me dijeron que dejase de andar pululando por ahí y que entrase en el PSOE. Ninguno de ellos era del PSOE, pero para mí tenían la autoridad moral e intelectual suficiente. Entré en el PSOE en Tarna el 30 de julio del 80. Exigían firmas y firmaron Emilio Barbón y los hermanos Arcadio y Marcelo García”.

El frustrado asalto a la Alcaldía. “En el 79, un lunes a la hora de comer, me llama Jesús Sanjurjo, secretario general de la FSA. Le había conocido muy poco en la clandestinidad porque él era más joven. Me propone ser candidato a alcalde de Oviedo como independiente. Él se iba a un acto a Tineo y quería quedar conmigo. La propuesta no es de Asturias, sino que me proponen Felipe González y Guerra. Me lo pienso mucho ese día y propongo que Juan Álvarez y Ramón Rañada vengan conmigo en la candidatura. Yo tenía la idea, porque me lo había dicho Luis Gómez Llorente , que el candidato iba a ser Rafael Fernández. Le pregunté a Sanjurjo y me dijo que no, que a nivel estatal estaba decidido que el candidato era yo. Según voy desde mi casa de la calle Cervantes andando a la cafetería Rialto, en la calle Argüelles, me entero por una información de prensa que el PSOE tiene como candidato a Wenceslao López, que había sido elegido en asamblea. Cuando llego al Rialto a ver a Sanjurjo le digo: ‘¿Qué pasa aquí? Comprenderás que no voy a ir de candidato paracaidista de Madrid contra una estructura que aunque sea débil en Oviedo ya está formada y no voy a romper’. Por eso no soy candidato en el 79. Rafael Fernández quería que yo fuese el candidato porque lo llevaba en la lista. Él era presidente del Parlamento preautonómico y si salía concejal podría ser presidente de la Diputación. Entonces hubiese sido fácil unir en su persona el órgano preautonómico con la Diputación. Me propone a tres personas para ir en la candidatura, que son Atanasio Corte Zapico, Graciano Madera y Pedro Quirós. Ya eran cuatro y yo tenía a otros dos... ya eran seis, era un follón de candidatura. Llegamos al convencimiento de que era imposible mi aterrizaje con otros seis. Se presentó Wenceslao y yo me aparté completamente”.

Consejero de Cultura. “Rafael (Fernández) al hacer el primer Gobierno autonómico en el 82 me llama una noche a mi casa de Salinas y me propone ser consejero de Urbanismo. Le digo que a nivel profesional no me interesa, yo ya era un abogado conocido. Pero además tengo un inconveniente, que es que sabía poco de urbanismo y no me quería pelear con todos los arquitectos de Asturias. Al día siguiente me llama de nuevo y me dice que tenía un puesto al que no me iba a poder negar, ser consejero de Cultura. Acepté. No sabía que había aceptado Cultura, Deportes y Educación, me enteré en la toma de posesión. Además me pidió que negociase con el Partido Comunista el voto que nos faltaba para tener el poder en la Junta General del Principado. Fuimos Bernardo Fernández, Juan Álvarez y yo a negociar con Gerardo Iglesias y Víctor Zapico. La negociación duró semanas. Al final lo arreglaron Rafael Fernández y Horacio Fernández Inguanzo. ‘El Paisano’, en casa de Veneranda Manzano. Se hizo el Gobierno y entré de consejero de Cultura. En el 83 me dice Sanjurjo en una comida en la Argañosa: ‘Ya me he dado cuenta de que tú lo que quieres ser es alcalde de Oviedo, pero no puede ser porque el candidato oficial es Wenceslao, que es portavoz municipal’. Yo no conocía de nada a Wenceslao. Sanjurjo me dijo que había primarias en el PSOE, yo no sabía ni lo que era eso. Entonces Cándido Riesgo nos invitó a comer a Wenceslao y a mí en el Chato, en Santa Marina de Piedramuelle. El planteamiento de Cándido era que uno de los dos tenía que ser alcalde de Oviedo y el otro primer teniente de alcalde y portavoz municipal. Le preguntó a Wenceslao. ‘Yo te pregunto a ti, Wenceslao, ¿estarías dispuesto a ser primer teniente de alcalde con Antonio de alcalde?’, y Wenceslao contesta: ‘Por supuesto que no’. Entonces me hace la pregunta a mí: ‘Antonio, ¿tú estarías dispuesto a ser primer teniente de alcalde con Wenceslao de alcalde?’. Yo no quería, pero como soy algo político dije: ‘Por supuesto que sí”. Cándido, que tenía las esencias del partido, vio que yo le merecía confianza. Me llevó desde Santa Marina en su coche hasta la Consejería, en la plaza del Sol, y al bajar me dijo: ‘El Alcalde vas a ser tú’. Me presenté a las primarias y las gané por muy poco. Era consejero de Cultura y en un viaje a París para ir a buscar obra de Luis Fernández al Pompidou, Bernardo Fernández, que era consejero de la Presidencia, me quiso convencer de que abandonase mi pretensión de ser alcalde y que siguiese para sustituir a Rafael Fernández como presidente del Principado en las elecciones. Me decía que contra Luis Riera (entonces alcalde de Oviedo) lo tenía perdido. Le dije que desde niño quería ser alcalde democrático de Oviedo”.

La Ópera y el Real Oviedo. “A mí me parecía que el Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo había cometido dos errores políticos importantes, distanciarse de la Ópera de Oviedo y del Real Oviedo. Dije yo: ‘Coño, pues yo al revés’. Como era consejero de Cultura traje a Montserrat Caballé a cantar en Oviedo y en Gijón. Había querido cantar en el funeral de mi padre y no la habían dejado. Con el Oviedo, José María Velasco, que había sido presidente en dos periodos distintos, me propuso ser directivo. No lo fui, por oposición familiar. Pero hice el acercamiento al fútbol con el Mundial del 82, al contrario de lo que estaban haciendo los socialistas de Oviedo. Tuve ese acercamiento a través de Javier Solana, que era ministro de Cultura y Deporte, y de Gustavo Losa, el padre de Delia Losa, la actual delegada del Gobierno. Las dos cosas, lo de Montserrat Caballé y lo del fútbol lo hice electoralmente, así rompía completamente con el techo de cristal que me habían puesto mis compañeros socialistas de Oviedo. En el 83 gano las elecciones a Luis Riera por muy poco, por 1.000 votos populares. Hay una cosa en la que Wenceslao tenía razón, no se podía romper completamente con la derecha en Oviedo. Como no me fiaba de Aurora Puente, entonces en el PCE, propuse concejalías a Jesús Zarrazina, Pedro Amandi, Rogelio Fuego y Manolo Bango (todos de la oposición). Rompo completamente al PP, lo rompí por la mitad, tanto que Luis Riera dimitió. Fui alcalde hasta el 91. No pisé callos por pisar. No cambié los nombres de las calles. Hice gestos importantes. Nombré hijo adoptivo de Oviedo a don Luciano García Jove, canónigo de la Catedral que me había dado la comunión, a la vez que a Veneranda Manzano, que había sido la primera diputada mujer en la República. Ahí está el auge del Palacio de los Deportes en aquellos años, las pistas de atletismo o las circunvalaciones. Y, hombre, estoy muy satisfecho del día que convencí a la Unesco, de eso no se habla mucho, de que el Prerrománico fuese Patrimonio de la Humanidad”.

¿Y el Vasco? “El gran error de mi vida, de mi mandato. Hay quien me dice ahora que me estoy flagelando demasiado porque no va a quedar mal del todo lo que se está haciendo allí, pero yo creo que fue un error importante. Se hizo por una cosa que le pasa a muchos políticos con el mal de altura. Cuando se hizo yo tuve la conciencia de que se hacía mal, pero en lugar de avenirme a mi conciencia me empeciné en el error, por el cuento de la tolerancia. Para evitar líos municipales. PSOE, PCE, CDS y PP habían llegado a un acuerdo para tirar el Vasco, yo no me atreví a moverlo”.

La vida después de ser alcalde. “En el 91 dejo de ser alcalde y vuelvo al despacho. Un amigo, un multimillonario francés, me dice que por el hecho de haber sido alcalde y ser muy conocido no iba a tener muchos clientes. Así fue. Como yo no tuve ninguna puerta giratoria, al despacho no venía nadie. Marcelino y yo pasábamos la tarde mirándonos la cara de risa porque no venía ni un cliente. Entonces un día llegó un compañero del banco, Alfredo Prieto, con Luis Morilla. Eran abogados de Porcelanosa y me dicen que me quieren asociar a la defensa de Porcelanosa. Cuando estamos en el pleito, surge otro en Burdeos y los de Porcelanosa al ver que yo hablaba muy bien francés me proponen ir allí. Fui a Burdeos y tanto ese asunto como el otro salieron mal. Pensé que aquello se había acabado, pero entonces me proponen ir a otros sitios de Francia. Fueron saliendo bien las cosas y luego vino Inglaterra y Estados Unidos. En Londres me instalé con ayuda de Uría-Menéndez, el gran despacho de Madrid. Porcelanosa me facturaba a mí y yo a ellos. Me enteré de que, a su vez, ellos facturaban a otro abogado, así que hablé directamente con él. Eran facturas monstruosas. Durante unos años trabajaba dos semanas al mes en Francia, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos.

Una década de eurodiputado. En 2004, estando en Berlín, escucho en la radio una entrevista a Zapatero. No le conocía de nada. Al llegar a España le escribo una carta diciéndole que me había gustado mucho. Entonces, cuando se presenta a las elecciones de 2004 me propone ser delegado del Gobierno si gana las elecciones. A mí no me interesó. Le dije que prefería seguir de abogado internacional. Eso de abogado internacional les interesó muchísimo a la gente del PSOE. Me dicen: ‘Pero bueno, algo tendrás que ser’, y dije: ‘Pues, mira, diputado europeo’. Estuve 10 años. Mucho mejor que aquí, más considerado y sin líos internos”.

Los dos “yuyus” (ictus). “Tuve dos ‘yuyus’ (ictus). El primero el 26 de junio de 2002. Un día fui a Nueva York, levanté las actas del consejo de administración de la empresa (Porcelanosa) de Nueva York y volví en el avión siguiente. Cogí otro avión en Barajas y fui a París. Alquilé un coche y fui a otro punto de Francia, luego vine en el coche para Oviedo. Ahí tuve el primer ictus. El segundo fue en 2006. Me llamó Rubalcaba para ir a la fiesta de la Guardia Civil en Oviedo. Esa noche al llegar a casa me volvió a dar. Este sí dejó secuelas. De la parte izquierda del cuerpo solo movía un dedo de la mano. Gracias al Parlamento Europeo conseguí plaza en una clínica de rehabilitación de Badalona. No hacía más que llorar. Imagínate, completamente incapacitado. Un día decidí dejar de llorar, me hice un nudo en el alma. No volví a llorar hasta el funeral de Marcelino (julio de 2007). Volví a Oviedo y Rubalcaba estaba con la idea de que no me retirase de la política del todo y que volviese al Ayuntamiento. Ya vi que aquello no era posible. Anuncié que me presentaba, pero tuve una serie de dificultades con el censo de militantes”.

El final. “Quiero escribir una novela antes de morirme. Una novela que merezca la pena porque ya escribí una cuando era chaval, en Deusto, pero es malísima. La mala está sin publicar y la buena quiero ver si se puede publicar aunque sea después de muerto.

–No sea agorero.

–Hombre, no creo que me quede mucho. Escribir la novela me llevará dos o tres años. Luego que me entierren ahí donde la tumba de mi padre y se acabó.