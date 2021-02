El vicepresidente del Principado se mostró ayer rotundo sobre la planificación en marcha en Asturias para optar a los fondos europeos de reconstrucción: “No se desperdiciará ni un solo euro por la ausencia de proyectos”, declaró Juan Cofiño sobre la tramitación de esos programas, al término de la reunión del comité asesor para la gestión de los fondos que activará la Unión Europea. En este encuentro telemático participó el secretario general de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

“Los proyectos tienen su tiempo. Ahora no es el momento de ponerlos encima de la mesa. Habrá respuesta en su momento. Asturias tendrá proyectos suficientes, de entidad, para no desperdiciar ni un solo euro de los fondos europeos. Sobre esto tiene que haber absoluta tranquilidad”, aseguró Juan Cofiño, quien indicó que tanto las empresas como el Principado manejan proyectos “en distinto grado de maduración”. El vicepresidente precisó que España aún no ha presentado su plan en Bruselas y recordó que el decreto sobre las ayudas de Europa todavía fue validado en el Congreso de los Diputados la pasada semana.

De momento, el Principado ya ha abierto una plataforma digital “amable” donde las empresas y los agentes pueden presentar proyectos para que sean analizados por los técnicos de la Administración que decidirán “sobre su bondad y si encajan en las estrategias de España y del Estado”.

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, dio el visto bueno al plan de estrategias del Gobierno regional, “pues recoge buena parte de nuestras aportaciones”. En opinión del dirigente sindical, presente en esa reunión telemática, “es el momento de la colaboración público-privada; las empresas tienen que demostrar que están a la altura de las circunstancias, invirtiendo y arriesgando, y la Administración generar la atmósfera propicia a través de una menor burocratización que permita flexibilidad y agilidad, elementos clave para que Asturias pueda aprovechar esta oportunidad histórica”.