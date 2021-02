Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes se enfrentan a la prórroga de sus restricciones: ¿están funcionando los cierres perimetrales?

A la espera de la decisión final, parece que las restricciones podrían continuar, dándose incluso un endurecimiento similar al de la comarca de Avilés, en la capital asturiana. Esto supondría el cierre total de la hostelería, los comercios de más de 300 metros cuadrados. También quedaría suspendida la actividad cultural presencial en cines, teatros, salas de conferencias y exposiciones.

La Consejería de Salud confirmó ayer que Carreño pasará a engrosar, el jueves, el listado de concejos “en riesgo extremo”. Ese día serán 18 los municipios de toda Asturias que ya se encuentren en el nivel máximo de restricciones, tras la entrada hoy mismo de Siero. Un total de 812.787 personas estarán bajo restricciones que tienen como finalidad limitar la interacción social para frenar el avance de los contagios. La mayoría de esos concejos se encuentran en la franja de la zona central de Asturias.

La situación de Oviedo Datos a 01/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo = Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 31/01/2021 Nuevos casos: 77 595,4 511,3 73,5 30/01/2021 Nuevos casos: 43 595,4 499,3 72,2 29/01/2021 Nuevos casos: 89 605,4 507,3 71,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Oviedo, los datos de los últimos días no son muy esperanzadores. Los indicadores de la incidencia acumulada a 14 días y de la incidencia en mayores de 65 años no mejoran y el concejo vuelve a mostrar una tendencia negativa. La incidencia a 7 días está por debajo de la media asturiana (329 respecto a 337), pero vuelve a subir. En cuanto a los casos diarios registrados, la tendencia vuelve a ser al alza, con 209 casos durante los últimos tres días. Cofiño aceptó ayer que estaban valorando la oportunidad de estrechar más el cerco de la restricción sobre Oviedo y Gijón, los dos municipios que más les inquietan por “densidad” e “interacción”, porque siguen sin haber mejorado suficientemente una situación epidemiológica dispar, pero nada favorable. Los dos grandes concejos son territorios especialmente sensibles “porque en el momento en que se detecta en ellos un incremento de incidencia no suele haber una bajada tan suave como en otros municipios”, destacó el director general de Salud Pública , y porque estas dos semanas pueden ser buena prueba de ello.

La situación de Cangas del Narcea Datos a 01/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Cangas del Narcea Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 31/01/2021 Nuevos casos: 4 453,6 138,2 78,1 30/01/2021 Nuevos casos: 2 437,4 82,9 70,5 29/01/2021 Nuevos casos: 2 445,5 110,6 60,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Cangas de Narcea, los indicadores muestran mayores diferencias. La incidencia acumulada a 14 días sigue subiendo después de observar una bajada en los días anteriores y posteriores al cierre perimetral. Si nos fijamos en la incidencia en mayores de 65 años, los datos empiezan a empeorar después de una espectacular bajada que ya había comenzado días antes de las nuevas restricciones. En cuanto a la incidencia a 7 días, que muestra de manera más rápida, pero menos precisa, la tendencia, también se está registrando un empeoramiento de los datos. Eso sí, alejada de la media de la región (299 respecto a 337). En los últimos 3 días, en Cangas del Narcea se han registrado 8 nuevos contagios, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

La situación de Llanes Datos a 01/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Llanes Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 31/01/2021 Nuevos casos: 2 803,4 484,6 77,0 30/01/2021 Nuevos casos: 5 825,5 513,1 75,0 29/01/2021 Nuevos casos: 0 899,2 598,6 73,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

En el caso de Llanes, el concejo del oriente asturiano es uno de los que muestra una clara mejoría en todos los indicadores. La incidencia acumulada a 14 días y entre los mayores de 65 siguen en claro descenso. La incidencia a 7 días también muestra una fuerte bajada. En los últimos tres días, el concejo ha registrado 7 casos positivos. Estos datos, unidos a las buenas valoraciones de los responsables sanitarios, hacen que Llanes sea un buen candidato para ser el primer concejo en abandonar el temido club "4 Plus".

El jueves será el momento de revisar el cierre de Gozón, el viernes será el turno de Noreña y el sábado, el de de Gijón y Mieres.