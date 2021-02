La controversia entra en escena en la carrera electoral al Rectorado de la Universidad de Oviedo. El candidato Ignacio Villaverde ha reconocido hoy que se "inspiró" para una parte de su programa en propuestas que formaron parte de planes de anteriores candidatos a rector en, al menos, tres universidades del país, o de publicaciones de otros autores. "Hoy es un día triste, porque se está juzgando un programa de 44.753 palabras y más de 500 propuestas por tan sólo 757 palabras. Y con él, se está juzgando el trabajo colectivo de mucha gente", ha respondido Villaverde, quien explicó la estrategia seguida para elaborar su programa: "Hemos hablado con los mejores y nos hemos inspirado en las mejores universidades. Quiero pensar que eso sigue siendo lo importante, todo lo que tenemos que aportar".

Ignacio Villaverde precisó que esas 757 palabras, que aparecen casi literalmente de otros planes anteriores o de autores no citados expresamente, "se colaron en la versión final del programa que mandamos a imprenta" y añadió que en ellas "se encuentra, por ejemplo, el trabajo de Faraón Llorens, que ha colaborado con nosotros en la elaboración del programa".

El otro contendiente en la elección y actual Rector, Santiago García Granda, pospuso su valoración hasta analizar en profundidad la cuestión con sus colaboradores: "No queremos opinar hasta que no hayamos analizado el tema profundamente. He pedido a mi equipo de campaña que analice minuciosamente este tema y cuando finalicemos el análisis podremos dar una opinión bien formada", declaró a LA NUEVA ESPAÑA al ser preguntado sobre las similitudes del programa de Villaverde con textos anteriores.