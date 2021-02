Los grupos de la Junta darán este el viernes una segunda oportunidad a la Alianza por las Infraestructuras, al pacto “político y social” para reivindicar el desarrollo de las asignaturas pendientes de la obra pública asturiana que se firmó en 2017 y que a continuación abandonaron todos los partidos salvo PSOE e IU. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha cursado una invitación a los partidos para una reunión de evaluación y regeneración del acuerdo a la que de entrada la mayoría ha respondido afirmativamente. Al menos sobre su presencia. El cónclave, que se reunió por última vez hace justo un año con más organizaciones sociales, sindicales y empresariales que políticas, vuelve ahora en busca de una renovación a la que asienten, con muchas condiciones, los grupos que en su día se habían descabalgado de él por discrepancias con el Principado.

El PP, que ya había anunciado su retorno en febrero del año pasado, acudirá ahora con la esperanza, afirma su secretario general, Álvaro Queipo, de que la plataforma sea “reivindicativa” con “los muchos incumplimientos que acumula Pedro Sánchez respecto a las infraestructuras asturianas”. Sergio García, diputado de Ciudadanos, cree que es “en esta mesa donde vamos a poder hacer resonar nuestra voz para que se establezca una estrategia clara” y Daniel Ripa, secretario general de Podemos, anuncia que su formación acudirá para “conocer las propuestas del Gobierno”, pero no sin antes recordar que para convencer a un ministro socialista de que cumpla sus promesas el PSOE “no nos necesita al resto de grupos” y adelantando que urge “suprimir el peaje del Huerna en 2021”. Adrián Pumares (Foro) aclara que su retorno a la reunión “no implica dar por válidos los planteamientos del resto de partidos y del Gobierno” y que “si consideramos que no es útil, la abandonaremos”. Sara Álvarez Rouco (Vox) pone a su formación “a la espera de conocer el contenido del documento que nos van a trasladar. No firmaremos un cheque en blanco”.