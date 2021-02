En la residencia municipal de mayores de Ponga mañana serán inmunes al coronavirus y así habrán vencido la guerra al covid-19, sin bajas ni heridos. “¡Lo conseguimos!”, celebran la alcaldesa, Marta Alonso, y el coordinador del centro geriátrico, Antonio Testón.

No hay trucos. Solo una pizca de suerte y mucho cuidado. “Supongo que fueron las medidas que fuimos tomando, los protocolos que activamos, el respeto que hemos tenido y todo el esfuerzo que hemos hecho”, señala Testón.

Ninguno de los ocho trabajadores ni de los nueve residentes ha contraído la enfermedad desde que se inició el pasado año la crisis sanitaria. “Fuimos muy rectos”, recuerda el coordinador. Decidieron actuar con “muchísima precaución” y, “al mínimo síntoma, nos poníamos en contacto con el centro de salud” con el fin de hacer las pruebas y desterrar cualquier duda.

En San Juan de Beleño las visitas a los residentes se restringieron desde el primer momento, ni los internos salían, ni los de fuera podían entrar, aun cuando ésta no era una norma de obligado cumplimiento. Todo quedó limitado a llamadas telefónicas. “Hicimos dos turnos para comer. No hubo aislamiento, pero sí muchísimo cuidado. Incrementamos y doblamos el turno de limpieza” para que el riesgo en el interior fuera el mínimo.

También en el exterior. “El mayor riesgo era que los trabajadores lleváramos desde fuera lo que no queríamos. Lavamos uniformes después de cada turno e incluso restringimos los contactos con otras personas ajenas a la residencia”. No fue fácil, porque “algunos trabajadores tuvieron que guardar cuarentena al ser contactos estrechos de positivos y, en lugar de contratar a nuevo personal, la plantilla doblaba turnos para evitar que viniera personal nuevo”. En la residencia La Parada hicieron “una piña contra el virus” y lo vencieron. “El miércoles habrán pasado siete días desde la segunda dosis y, se supone, seremos inmunes. Pero seguimos con los mismos cuidados. Con la toma de temperatura y lavado de manos. Con la limpieza y con la PCR”, recuerda Testón. Porque en Beleño no van a relajarse hasta que la guerra haya terminado.