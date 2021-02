Menos brotes que en la última semana; menos contagios totales y menos defunciones. Las residencias de ancianos de Asturias siguen mostrando que, por ahora, la tercera ola no les está impactando con la crudeza de hace un año. Incluso está siendo menos dura que en la segunda ola del mes de noviembre. Según la información que han trasladado hoy las autoridades sanitarias regionales, en la última semana se han registrado en los centros de mayores 6 brotes de coronavirus con 161 positivos. Siete días antes habían sido 11 brotes y 196 contagios.

En la letalidad también se percibe una mejoría. 16 defunciones de la última semana se produjeron en residencias, frente a las 28 muertes de una semana antes.

El brote más grande es el que afecta al Centro Sanatorio Marítimo de Gijón, con 87 contagios entre trabajadores y residentes, pero según ha indicado Mario Margolles, director del Observatorio de Salud Pública de Asturias, "no es esperable que haya consecuencias tan graves como en otras residencias dado que los usuarios del centro son vulnerables en términos de dependencia, pero no presentan un mayor factor de riesgo en cuanto a los cuadros de covid". De hecho la práctica totalidad de los contagiados son asintomáticos y el brote se detectó por un cribado de los que programan habitualmente en residencias y centros de dependencia los responsables sanitarios.

Mario Margolles se ha referido a que "la totalidad de los residentes y no todos los trabajadores (porque alguno rechazó la vacunación) han sido vacunados el 7 de enero en primera dosis y el 28 de enero en segunda dosis. Los casos empezaron a aparecer el 30 de enero. La ficha técnica de la vacunación ya dice que la vacuna protege en un 95% a aquellas personas que han sido vacunadas con las dos dosis a partir del día séptimo tras la segunda inoculación. Aquí no ocurría así, de ahí que no podemos exigirle a la vacuna que proteja en sus niveles máximos".

Según esos últimos datos aportados por las autoridades sanitarias durante el período que va del 26 de enero al 2 de febrero se han confirmado casos de covid-19 en otros 29 centros de los 270 que existen en Asturias. Y la relación que da el Principado es la siguiente:

Centros con contagios

Centro Sanatorio Marítimo (Gijón): 87 contagios

Residencia Tercera Edad Cimadevilla (Gijón): 22 contagios

CPR El Cristo (Oviedo): 16 contagios

Residencia de Mayores el NODO (Avilés): 15 contagios

Residencia de Mayores DomusVi La Florida (Oviedo): 13 contagios

CPR La Vega de Santullano (Mieres): 8 contagios

Por otra parte, en el mismo periodo se han registrado 16 defunciones de personas con resultado de PCR positivo cuyo domicilio era un centro residencial de personas mayores, tal y como recoge la siguiente tabla (con datos del Principado):

Centros con fallecimientos

Residencia Los Canapés (Avilés): 3 muertes

Residencia Bárzana (Quirós): 3 muertes

Residencia Tercera Edad Cimadevilla (Gijón): 1

Fundación Residencia Canuto Hevia (Pola de Lena): 1

CPR Aurora Álvarez Montevil (Gijón): 1

Residencia Instituto Gerontológico Astur (Gijón): 1

Residencia Geriátrica C.P.R. Arriondas (Parres): 1

Residencia Geriátrica La Flor De Lada (Langreo): 1

CPR Residencia Geriátrica Valentín Palacio (Siero): 1

Centro Gerontológico Joca (Siero): 1

CPR La Vega de Santullano (Mieres): 1

Asociación Benéfica Hospital Asilo ABHAL (Luarca): 1