Vuelve ante la Junta el hostelero de la caja-protesta: “Estoy en números rojos”

Apenas hace diez días que se había ido. “En casa no hago nada, ahora Siero está cerrado y no me renta tener el restaurante abierto”. El hostelero ya estuvo otras dos veces en el mismo lugar: entre noviembre y diciembre, durante la segunda ola, que obligó a cerrar a la hostelería en toda Asturias; y a principios de este enero, con las restricciones impuestas para contener la expansión del virus.

Su idea es permanecer allí de lunes a domingo, doce horas diarias, como siempre. “Sumo 400 horas de protesta, y ahora más. Aquí estaré hasta poder trabajar con normalidad”, explica. Su indignación ha crecido: “Estoy en números rojos y no quiero quebrar. Me han denegado 3.000 euros porque me acogí al aplazamiento de impuestos y entienden que es por una deuda con Hacienda. Y no es así, es un derecho que tenemos. Y así estamos, lejos de ayudarnos, este es el trato”.