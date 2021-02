La Asociación de Guías de Montaña de Asturias (AGMA) reclama un cambio en la ley de Turismo al considerar que sufren “el mayor agravio comparativo” con otras comunidades autónomas al no poder realizar su trabajo al estar incluidos en la categoría de turismo activo y no en la de deporte. Una injusticia que denunció en este periódico el presidente de la gestora de la Federación regional de Monta, Juan Rionda, días atrás. Los guías no pueden trabajar desde el 3 de noviembre al haber cesado la actividad de turismo activo, en la que están incluidos. Quieren modificarlo: “Tan sólo exigimos los mismos derechos que el resto”, subrayan.