El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha defendido esta mañana la vacunación de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís, Marifé Gómez, que recibió las dos dosis como patrono del Hogar Camila Beceña en la que están internos 101 usuarios y trabajan 71 personas. “Lejos de ver ningún tipo de irregularidad o cuestión que nos pueda extrañar, vemos un acto de responsabilidad”, ha dicho el secretario, que ha dado “por zanjado el caso”

El PP de Asturias, según anunció su presidenta, Teresa Mallada, había abierto una investigación del caso para avalar, o no, el acto de vacunación de la edil. “Somos un partido serio -ha dicho Queipo-, primero recabamos la información que el PP de Cangas de Onís nos remitió con total y perfecta fluidez desde el lunes. Una vez analizado y verificado todo podemos concluir que no solo no ha habido una irregularidad en la recepción de la vacuna, sino que ha habido una actitud de responsabilidad por parte de Marifé como patrona de la residencia Camila Beceña”, ha subrayado el secretario general.

Marifé Gómez, que ha comparecido junto a Queipo y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, en una rueda de prensa telemática, ha defendido su actuación. “Estoy aquí para que se sepa la verdad porque la verdad es transparente”, afirmó. A su entender, “el equipo de Gobierno de Cangas de Onís ha actuado con luz y taquígrafos, mi trabajo como patrono es dirigir una residencia que hasta la fecha no ha tenido ni un solo caso positivo gracias al trabajo de todos los que están trabajando en la Fundación; no haberme vacunado hubiera sido una irresponsabilidad, el objetivo es seguir como estamos, sin casos”, ha abundado la también teniente de alcalde canguesa, que se confesó reacia inicialmente a recibir la vacuna.

Ella, igual que los otros dos patronos, se sometió a lo que ordenaba el protocolo después de que el Sespa validara el listado que emitió la Fundación. “Si hubiera habido alguna anomalía nos la hubieran trasladado y no me habrían puesto la segunda dosis”, ha evidenciado la edil. “Hemos actuado correctamente porque por encima de todo está la salud de los residentes”, ha subrayado.

En la misma línea sea ha manifestado el alcalde de Cangas de Onís. José Manuel Gónzalez Castro ha recordado que los protocolos de vacunación se cumplieron siguiendo la estrategia que marca el Ministerio de Sanidad, que prevé la vacunación de personal sanitario y no sanitario de los centros residenciales de mayores, y con el criterio que establecen los estatutos de la Fundación Camila Beceña, que consideran a Gómez trabajadora de la residencia. “Lo irresponsable hubiera sido incumplirlo y no vacunarse porque Marifé no se vacunó como teniente de alcalde sino como patrono”, ha defendido el regidor, que ha convocado una Comisión Informativa para el próximo lunes a petición del PSOE local para explicar, otra vez, la vacunación de la edil.

El secretario general del PP de Asturias también salió al paso de los últimos reproches recibidos desde el PSOE regional: “Me veo obligado a responder a críticas que nos han llegado en las últimas horas de la FSA, donde creo que no están para dar lecciones de ética y de moral a nadie, y menos al PP. La FSA no está para valorar u opinar de cuáles son los procesos internos de este partido”, ha advertido. “Nosotros no lanzamos al escarnio público a nuestros compañeros, actuamos con discreción, seriedad, actitud colaboradora y ánimo de esclarecer los hechos”, ha subrayado en relación a la suspensión cautelar -luego levantada- que el PSOE hizo de una concejala de Castrillón tras recibir una dosis de la vacuna sin haber comprobado si ella estaba incluida en los protocolos. Aquello, ha afeado Queipo, “fue un paripé, una acción propagandística que usó como cabeza de turco a una concejala para salvar la imagen de Adrián Barbón. Nosotros no usamos la imagen de una compañera para limpiar la imagen de nadie”, ha abundado. El caso de Castrillón “tuvo la suerte de contar con un informe del Sespa en fin de semana que esclarecía los hechos. Nosotros no tuvimos la suerte de contar con ese informe en fin de semana”, ha reprochado.