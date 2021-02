Un día tiene muchas horas y otros tantos protagonistas. Hoy en Asturias han sido varios los nombres propios que han copado la actualidad y que te mostramos a continuación para que no te pierdas ninguna historia. (Recuerda que puedes suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA para leer todo su contenido por menos de 4 euros al mes en este enlace).

La lucha del doctor Asensi

En enero de 2020 estaba en el gimnasio de La Fresneda haciendo bicicleta elíptica, y empecé a notar un olor químico. Cogí y me fui. Y llamé por teléfono al club para decirlo. Bajaron y me dijeron: “Aquí no huele a nada”. Eso fue un miércoles. Volví el viernes, y lo mismo. Pero ese día fue un olor a colonia. Yo ya estaba mosca. Y el sábado, otra vez olor a colonia. Me di cuenta de que lo que tenía eran crisis uncinadas, crisis olorosas. –¿Y qué pasó?–Al lunes siguiente me fui a trabajar al hospital, como siempre. Hablé con la radióloga a primera hora, me hizo una resonancia y se confirmó. Tenía un glioblastoma, un tipo de tumor cerebral incurable. Ya digo que era un lunes. Con el problema de que mi hijo José se examinaba del MIR al sábado siguiente. Si decía algo podía destrozarle el examen. Conclusión: tenía que callar y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Pues nada. Se examinó el sábado y al día siguiente yo canté lo que había. (Sigue leyendo aquí la historia).

El drama de estar enganchado al juego

Un gol de Messi casi al final del partido supuso para Roberto el principio de una pesadilla que le llevó a tocar fondo y a plantearse incluso quitarse la vida. Aquel día era la primera vez que apostaba y el tanto del argentino le sirvió para multiplicar por tres los cinco euros invertidos, pero también para iniciar un peligroso viaje hacia el abismo de la ludopatía. Roberto es un ovetense que ahora tiene veinticinco años y que comenzó a apostar cuando aún no había cumplido los veinte. El nombre que ha elegido para contar su historia es ficticio, pero la persona que está detrás es sólo uno de los muchos jóvenes que piden ayuda en la sede ovetense del colectivo de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) para intentar salir de la adicción al juego. El joven no es capaz de calcular el dinero que se gastó en apuestas durante los cuatro años que estuvo enganchado, pero está seguro de que no baja de los diez mil euros. “Llegué a sentirme una escoria y a pensar en tirarme de un puente”, explica Roberto, que ahora lleva mucho tiempo sin jugar. “Lo llevo muy bien, pero siempre seré un enfermo. Ni siquiera puedo hacer una quiniela por si acaso sufro una recaída”, añade. (Sigue leyendo aquí su historia).

Bryan Montoya, el rider asturiano "pluriempleado" en tres plataformas digitales: "Gano diez euros la hora y quiero seguir siendo autónomo"

Bryan Montoya lleva un año y medio como "rider", empezó a repartir cuando alcanzó la mayoría de edad y ahora está "pluriempleado" en tres plataformas digitales. "Ninguno de nosotros trabaja para una única plataforma", explica, "es una de las ventajas de ser autónomos". (Lee aquí el resto de la historia).

Una despedida online

Dar el último adiós a un ser querido se ha convertido en un acto, además de doloroso, complejo por las restricciones sanitarias que ha provocado la pandemia de coronavirus. De ahí que se estén desarrollando modelos hasta ahora inéditos para este duro trance. Una familia de testigos de Jehová será de las primeras en Gijón en usar una fórmula basada en la plataforma telemática “Zoom”, que permite desarrollar encuentros sociales a través de internet, es decir, manteniendo las pertinentes distancias de seguridad. Y sin tener que renunciar a la filosofía de “amor al prójimo y protección al colectivo”. (Sigue leyendo aquí la historia).

Dos gijoneses crean una universidad online

Rori Álvarez decidió volver a Gijón tras una década de vida laboral en Latinoamérica y Asia. Echaba de menos su ciudad y decidió seguir emprendiendo en ella. Junto a Pablo González, al principio, y después con otros compañeros, entre ellos Félix Eraña, se ha embarcado en un proyecto educativo único en Asturias. Los jóvenes acaban de crear una “Universidad online”, denominada “Top-E University”, que permite cursar estudios de marketing y negocios y que ya cuenta con 500 alumnos de siete países. “Queremos llegar en un año a 10.000 alumnos y a muchos más lugares”, explica Álvarez. (Sigue leyendo aquí al historia).