El consejero de Medio Rural aboga por una estrategia nacional que incluya el modelo asturiano en la gestión del lobo

El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, aboga por una estrategia nacional que incluya el modelo asturiano en la gestión del lobo. Alejandro Calvo se reunió esta mañana telemáticamente con sus homólogos de Galicia, Cantabria y Castilla y León para abordar el anuncio de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Calvo, opuesto a las decisiones ministeriales, razona que "podemos trabajar en una estrategia nacional que integre los planes de gestión que tenemos las comunidades que tenemos el 97% del lobo en España y que, por lo tanto, debemos ser decisivas a la hora de configurar esa estrategia".

Precisamente la decisión de ayer de prohibir la caza del lobo en toda España, acordada por la mayoría de comunidades excepto las del norte, considera Calvo que no debería ser vinculante. "La votación no puede decantarse de una manera puramente aritmética por las comunidades que no tienen lobo ni lo van a tener, como pueden ser las islas, y, por lo tanto, eso tiene que ser desde las razones que nosotros hemos expuesto y esa posición que el comité científico del Ministerio lanzó debe matizarse con la opinión y los criterios y el aval científico que tenemos las comunidades que estamos gestionando y que lo hacemos, por ejemplo en Asturias, con la mayor cantidad de recursos, con trabajos más sólidos, los más sólidos que hay sobre la especie", añade el consejero.

El consejero abunda en que "vemos que durante muchos años, a pesar de las dificultades, en las Comunidades Autónomas donde se gestiona el lobo en ningún caso está en peligro. Solo hay que ver la expansión que ha tenido. Menguar todavía esa capacidad de gestión es una irresponsabilidad", y añade que "vamos a trabajar de manera conjunta por responsabilidad, porque evidentemente tenemos que defender nuestras competencias pero sobre todo debemos defender los intereses del medio rural, de nuestra ganadería y de este equilibrio que, en ausencia de planes de gestión, nos va a traer graves consecuencias".

Las consecuencias de incluir al lobo en LESPRE afectarían directamente a la ganadería asturiana, muy crítica con la gestión que hace el Principado, que con la decisión del Ministerio se agravaría aún más. En este sentido, Calvo comenta que "los daños que se producen también tienen que corresponsabilizarse de ellos y esa es otra de las cuestiones que tienen que resolver en esta negociación".