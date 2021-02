Los repartidores asturianos se reparten

El colectivo de los repartidores que trabajan para plataformas digitales como Glovo, Deliberoo, Uber y otras dejó patente ayer en Asturias su división entre quienes defienden la continuidad de su actual estatus como autónomos y quienes reclaman el reconocimiento de una relación laboral con las empresas para las que operan por considerarse falsos trabajadores por cuenta propia.

Mientras en numerosas ciudades (casos de Oviedo y Gijón) se manifestaron los partidarios de la primera posición (afín a la que defienden las plataformas), en Oviedo se celebró un juicio, instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que reclama el reconocimiento por Glovo de la relación laboral de 150 repartidores que prestaron servicios en Asturias entre octubre de 2017 y junio de 2018. UGT defendió en la vista el reconocimiento de los trabajadores, a los que, según el sindicato, no se le dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y no se les aplicó el Estatuto de los Trabajadores ni los derechos reconocidos en el convenio colectivo.

Hay varias sentencias previas (del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Supremo), en ambos casos condenatorias para Glovo por hechos similares.

El Gobierno negocia con patronal y sindicatos una ley para regular este tipo de ocupación. Quienes se manifestaron ayer en Oviedo, Gijón y otras ciudades se oponen a la norma, mientras que los partidarios de ella y de ser reconocidos como trabajadores a cuenta de la empresa saldrán a la calle en España y otros países el día 24.

En la protesta de ayer participó un centenar de personas en Oviedo. Una de ellas, José María Arias Copín, negó que sean “falsos autónomos”. “Pagamos impuestos y cuota de autónomos y colaboramos con varias plataformas digitales. No estamos obligados a un horario ni nos esclavizan. En España somos unos 25.000 y el 70% nos quedaríamos sin trabajo o con un contrato precario. En Asturias hay unos 600. Con la pandemia, el colectivo ha crecido mucho, es un sector al alza y el Gobierno quiere romperlo. Yo empecé en esto porque no hay trabajo”.

Bryan Montoya señaló que percibe “unos cinco o seis euros por cada pedido o diez euros a la hora. Yo trabajo en tres plataformas. Pago 500 euros de alquiler y no me puedo permitir trabajar solo para un sitio como tendría que hacer si dejo de ser autónomo y me contratan por cuenta ajena”.

“Trabajamos en distintas plataformas y en un horario flexible. Si sale adelante la ley, tendríamos un sueldo pírrico con el que no podríamos pagar ni la gasolina de la moto”, explicó Wilmer Mora.

En Gijón se reunieron cerca de treinta manifestantes, también partidarios de seguir como autónomos. El leonés Eduardo Núñez dijo que ni soporta jornadas laborales abusivas ni está mal pagado. Protesta para que nada cambie y no se apruebe la ley que lo convertiría en asalariado. “Que somos precarios es un mito”, aseguraron varios participantes. El representante de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Gonzalo García, declaró haber ganado 2.880 euros en diciembre. “Trabajo los días que quiero, unas ocho horas. Voy en mi moto porque no quiero otra. Si se aprueba la ley, voy a trabajar lo mismo por mucho menos dinero”.

Álex García tiene 35 años y anteriormente trabajó en la hostelería. “A mí me gusta y encima hago deporte. Los ingresos se corresponden con mis expectativas”, indicó. Gana unos 1.200 euros al mes. “Decido cuándo empiezo y cuándo acabo”, añadió. Los que ayer se manifestaron en Gijón calculan que Deliveroo, una de las empresas, ha pasado de tener a primeros de 2020 unos cuatro repartidores en la ciudad a tener 30. Son muchos más sumando las otras plataformas. Antes de despedirse, lanzaron un aviso: “Si entra en vigor la ley, el 70% nos vamos a la calle”.

Dentro de tres semanas expresarán su malestar en la calle aquellos de sus compañeros que demandan el reconocimiento de una relación laboral con la empresa. Las sentencias que hasta ahora les han dado la razón supondrán a las plataformas sumas importantes por cuotas sociales devengadas El miércoles, el Gobierno volverá a reunirse con los interlocutores sociales.

El colectivo de los repartidores que trabajan para plataformas digitales como Glovo, Deliberoo, Uber y otras dejó patente ayer en Asturias su división entre quienes defienden la continuidad de su actual estatus como autónomos y quienes reclaman el reconocimiento de una relación laboral con las empresas para las que operan por considerarse falsos trabajadores por cuenta propia.

Mientras en numerosas ciudades (casos de Oviedo y Gijón) se manifestaron los partidarios de la primera posición (afín a la que defienden las plataformas), en Oviedo se celebró un juicio, instado por la Tesorería General de la Seguridad Social, que reclama el reconocimiento por Glovo de la relación laboral de 150 repartidores que prestaron servicios en Asturias entre octubre de 2017 y junio de 2018. UGT defendió en la vista el reconocimiento de los trabajadores, a los que, según el sindicato, no se le dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y no se les aplicó el Estatuto de los Trabajadores ni los derechos reconocidos en el convenio colectivo.

Hay varias sentencias previas (del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Supremo), en ambos casos condenatorias para Glovo por hechos similares.

El Gobierno negocia con patronal y sindicatos una ley para regular este tipo de ocupación. Quienes se manifestaron ayer en Oviedo, Gijón y otras ciudades se oponen a la norma, mientras que los partidarios de ella y de ser reconocidos como trabajadores a cuenta de la empresa saldrán a la calle en España y otros países el día 24.

En la protesta de ayer participó un centenar de personas en Oviedo. Una de ellas, José María Arias Copín, negó que sean “falsos autónomos”. “Pagamos impuestos y cuota de autónomos y colaboramos con varias plataformas digitales. No estamos obligados a un horario ni nos esclavizan. En España somos unos 25.000 y el 70% nos quedaríamos sin trabajo o con un contrato precario. En Asturias hay unos 600. Con la pandemia, el colectivo ha crecido mucho, es un sector al alza y el Gobierno quiere romperlo. Yo empecé en esto porque no hay trabajo”.

Bryan Montoya señaló que percibe “unos cinco o seis euros por cada pedido o diez euros a la hora. Yo trabajo en tres plataformas. Pago 500 euros de alquiler y no me puedo permitir trabajar solo para un sitio como tendría que hacer si dejo de ser autónomo y me contratan por cuenta ajena”.

“Trabajamos en distintas plataformas y en un horario flexible. Si sale adelante la ley, tendríamos un sueldo pírrico con el que no podríamos pagar ni la gasolina de la moto”, explicó Wilmer Mora.

En Gijón se reunieron cerca de treinta manifestantes, también partidarios de seguir como autónomos. El leonés Eduardo Núñez dijo que ni soporta jornadas laborales abusivas ni está mal pagado. Protesta para que nada cambie y no se apruebe la ley que lo convertiría en asalariado. “Que somos precarios es un mito”, aseguraron varios participantes. El representante de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Gonzalo García, declaró haber ganado 2.880 euros en diciembre. “Trabajo los días que quiero, unas ocho horas. Voy en mi moto porque no quiero otra. Si se aprueba la ley, voy a trabajar lo mismo por mucho menos dinero”.

Álex García tiene 35 años y anteriormente trabajó en la hostelería. “A mí me gusta y encima hago deporte. Los ingresos se corresponden con mis expectativas”, indicó. Gana unos 1.200 euros al mes. “Decido cuándo empiezo y cuándo acabo”, añadió. Los que ayer se manifestaron en Gijón calculan que Deliveroo, una de las empresas, ha pasado de tener a primeros de 2020 unos cuatro repartidores en la ciudad a tener 30. Son muchos más sumando las otras plataformas. Antes de despedirse, lanzaron un aviso: “Si entra en vigor la ley, el 70% nos vamos a la calle”.

Dentro de tres semanas expresarán su malestar en la calle aquellos de sus compañeros que demandan el reconocimiento de una relación laboral con la empresa. Las sentencias que hasta ahora les han dado la razón supondrán a las plataformas sumas importantes por cuotas sociales devengadas El miércoles, el Gobierno volverá a reunirse con los interlocutores sociales.