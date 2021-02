¿Puedo cenar a casa de una amigo?, ¿y fumar en una terraza?: consulta todas las restricciones que hay en Asturias

"¿Vosotros estáis confinados? ¿Ahí tenéis bares o solo terraza?". Entender las restricciones en Asturias se ha convertido en una tarea complicada en los últimos meses. Desde que al inicio de la segunda ola el Principado empezó a implementar nuevas medidas, las prohibiciones y recomendaciones no han dejado de aumentar. A las restricciones que se aplican a toda Asturias desde el pasado mes de octubre (cierre perimetral, aforos, cierre de los comercios a las 20.00 horas...) se sumó en enero un nuevo sistema de restricciones por concejos, el temido "4 Plus". Este mecanismo obliga a tomar medidas en base a unos indicadores epidemiológicos determinados y que trae de cabeza a la mitad de los asturianos. Pos si no fuese suficiente, la pasada semana, el Gobierno del Principado endureció estas restricciones que en Avilés, Castrillón y Corvera, con nuevas medidas, creando en ese momento otro nivel de restricciones, el tercero. Con la idea de estructurar estas medidas, resumimos a continuación algunas de las principales restricciones que se están aplicando en la región:

Restricciones de aplicación en toda Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. Ocupación máxima de 4 personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. Cierre de hostelería y comercio, incluidos los supermercados, a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados.

A finales del mes de enero, al comienzo de la tercera ola del covid en Asturias, Salud implantó un sistema que busca reducir la vida social y los movimientos de los vecinos de los diferentes concejos. Entre las nuevas medidas, se encuentran el cierre perimetral del municipio, reuniones de un máximo de cuatro personas o el cierre del interior de los bares. Ahora mismo, en Asturias hay 15 concejos en la fase "4 Plus": Grado, Oviedo, Cangas del Narcea, Llanes, Gozón, Gijón, Mieres, Noreña, San Martín del Rey Aurelio, Lena, Aller, Salas, Valdés, Siero y Carreño.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” Cierre perimetral de los concejos. Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes. Clausura del interior de los locales de hostelería, pero no de las terrazas. Cierre de centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

Con el endurecimiento de las restricciones en Avilés, Castrillón y Corvera por su malos datos, Salud dio un paso más y redujo las actividades permitidas en esos tres municipios. Entre las nuevas normas están el cierre total de la hostelería excepto para recoger pedidos, el cierre de los locales comerciales de más de 300 metros y la cancelación de los eventos culturales y deportivos con público.

Medidas adicionales para los concejos en fase “4 Plus” reforzada Se establece el cierre perimetral del concejo. Cierre total de hostelería salvo para recogida y servicio a domicilio. Suspensión de locales comerciales minoristas y servicios profesionales de más de 300 metros. Estos establecimientos podrán adaptar su superficie para adecuarse a la norma y seguir abiertos al público. Suspensión de la actividad cultural presencial. Suspensión de la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población. Suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

Además de esta extensa lista de medidas, el Principado también ha querido dejar claro cuáles son las únicas excepciones que permiten entrar o salir de los municipios confinados.

EXCEPCIONES PARA SALIR DE LOS CIERRES PERIMETRALES Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. Serán también causa justificada para la entrada y salida de los concejos cerrados: Entrenamientos y competiciones en actividad deportiva federada. Actos de recolección en huertos por sus propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos. Adquisición de alimentos o productos de primera necesidad por quienes tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro concejo, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes con el municipio restringido. Estas tres excepciones únicamente habilitarán al desplazamiento durante el tiempo indispensable para la actividad y una vez al día. En ningún caso podrán desarrollarse durante el período de restricción nocturna de movilidad.

Puedes consultar aquí la situación de tu concejo y las restricciones vigentes en este momento