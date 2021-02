Corvera será desde el lunes el concejo con más restricciones de Asturias: estas son las nuevas medidas

El alcalde de Corvera, Iván Fernández (PSOE), ha anunciado esta mañana el cierre de los espacios públicos del concejo de titularidad municipal a partir del lunes para tratar de contener la pandemia. Con estas nuevas medidas, Corvera se convierte en el concejo con más restricciones de toda Asturias. Además de las normas de obligado cumplimiento en toda la región por la pandemia, el concejo estaba desde el martes bajo unas nuevas restricciones más duras aún que las de la fase "4 Plus". Estas normas, que se aplicaron también en Avilés y Castrillón por su mala evolución, obligan, por ejemplo, al cierre total de la hostelería, al cierre de los locales comerciales de más de 300 metros y a la cancelación de los eventos culturales y deportivos con público. Ahora, desde el Ayuntamiento dan un paso más y cerrarán parques, zonas deportivas y otros espacios públicos.

El Regidor corverano había solicitado a Salud la posibilidad de realizar cribados masivos entre la población de Corvera e implantar jornadas lectivas no presenciales en todos los centros educativos, cuestiones que el Principado, de momento, no ve necesario llevar a cabo. "Asumimos que haya personas que piensen que estas medidas puedan generar molestias, por ello solicitamos comprensión y colaboración vecinal. Lo primero ahora es la salud, lo único que no tiene solución es la muerte", explica Fernández.

Las zonas que verían limitado su uso y acceso desde el lunes:

Áreas recreativas

Parques públicos

Zonas de juegos infantiles

Canchas y áreas deportivas al aire libre

Instalaciones deportivas municipales (excepto para equipos en competición oficial)

Salas de estudio

Bibliotecas públicas

Telecentro

Parques biosaludables (aparatos de gimnasia para mayores al aire libre)

Escuela Municipal de Música de Corvera (por ser ésta una actividad de enseñanza no reglada de competencia municipal. No generaría perjuicio económico porque pagaríamos el 100% de los salarios al profesorado y no cobraríamos la cuota al alumnado)

La situación de Corvera de Asturias Datos a 05/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Corvera de Asturias Del 19/01 al 15/02 * al 15/02 * Últimos 3 días 04/02/2021 Nuevos casos: 6 1.453,5 1.400,7 78,1 03/02/2021 Nuevos casos: 12 1.575,7 1.345,8 77,5 02/02/2021 Nuevos casos: 5 1.627,1 1.345,8 76,3 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

A día de hoy, Corvera triplica las cifras de los indicadores de incidencia acumulada a 14 días tanto general como de la población de mayores de 65 años. Estos malos datos mantienen al concejo en riesgo extremo desde hace más de 15 días. El Ayuntamiento de Corvera mantendrá vigentes estas medidas hasta que sus índices de incidencia dejen de triplicar, durante tres días consecutivos, las cifras que les sitúan en el nivel "4 Plus".