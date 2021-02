Asturias enfrenta desde este lunes el sudoku de las vacunas con hasta tres protocolos diferentes

Asturias recibirá mañana lunes el primer lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca y empezará a aplicarlas el martes. A partir de ese día, la región dispondrá de tres tipos de vacunas anticovid, cada una con sus plazos y protocolos de manejo, lo que obligará a los organizadores del proceso de inmunización a realizar un “sudoku” diario para aprovechar al máximo el arsenal disponible y agilizar el proceso. El objetivo es claro: las autoridades sanitarias quieren seguir siendo las que más inmunizan y, además, las que más rápido lo hacen para evitar que la cuarta ola golpee con tanta fuerza como la tercera.

La complicación es que ahora hay tres vacunas en danza. La de AstraZeneca que tiene que tener una distancia entre dosis de 12 semanas, la de Pfizer que exige 21 días de período ventana y la de Moderna, con 28 jornadas de diferencia necesarias entre una dosis y otra. Una vez finalizados los dos primeros grupos de vacunación ahora se pondrá el objetivo en el tres: la sanidad privada, los dentistas...

La estrategia de vacunación marcada por el Ministerio de Sanidad GRUPO 1 Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. GRUPO 2 Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y concreta: Personal en el ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios: administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes, etc. Unidades, consultas o circuitos covid.Puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud (servicios de admisión, urgencias, emergencias, atención primaria, servicios de prevención de riesgos laborales, instituciones penitenciarias y cualquier especialidad que reciba pacientes agudos). Personal de unidades móviles de atención directa a pacientes covid-19. Transporte sanitario urgente. Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones en caso necesario. Cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles. Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo(oncología, hematología, etc.). o servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus viables. Personal sanitario de salud públicaque trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición. Personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente al covid-19. Personal del ámbito sociosanitario.Incluye al personal que trabaja en otros centros de atención a personas mayores y de riesgo diferentes a los residenciales incluidos en el grupo 1. No incluye a quienes trabajan proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) ni a los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes…). GRUPO 3 Otro personal sanitario y sociosanitario. Se refiere a todo el personal que no está en primera línea y que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios.Se dará prioridad al personal del ámbito sanitario y de atención primaria en función del riesgo de exposición y de la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas. GRUPO 4 Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no viven en residencias. Respecto al personal sociosanitario que no es de primera línea, solo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. Si no hay fallos de abastecimiento, la Consejería de Salud tiene previsto empezar a vacunar frente al coronavirus a los mayores de 80 años antes de que finalice el presente mes de febrero. Siguiendo la misma premisa de suministros suficientes, para finales de mes ya deberían estar vacunados en Asturias todos los residentes y cuidadores de mayores (ya lo están, salvo algunas excepciones por brotes o por rechazo a vacunarse); todos los profesionales de la sanidad (tanto del sector público como del privado); y buena parte de los grandes dependientes que no viven en residencias de mayores. Para vacunar a estos últimos, los equipos sanitarios acudirán a sus domicilios y allí agruparán a convivientes y cuidadores con el fin de optimizar el aprovechamiento de las dosis.

Y ese será otro gran "problema". Se les llevarán las dosis al domicilio pero en esa casa tiene que haber en ese momento seis personas para aprovechar las seis dosis: pueden ser los dependientes, sus cuidadores formales e informales y sus convivientes.

El motivo es que los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de 18 a 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población. Por eso se ha decidido establecer un intervalo de 10 a 12 semanas entre dosis de esta vacuna y reservar las de ARN mensajero –las de Pfizer y Moderna– a los mayores de 80 años. No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que la vacuna de AstraZeneca no sea segura, sino que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

Después llegará la vacunación de la población general. Como sucedió con la campaña de la gripe, está previsto que sean los administrativos de los centros sanitarios y de los centros de llamadas (call center) los que tomen la iniciativa y avisen a los usuarios. Es decir: como ya se hizo en la campaña de la gripe será el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) el que llame a los usuarios. Hay que recordar que llama para ofrecer, la vacuna no es en ningún caso obligatoria. En las grandes ciudades se instalarán puntos de vacunación específicos, con el objetivo de no saturar los centros de salud.