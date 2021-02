Denuncian comentarios vejatorios en redes sociales contra el guardia civil muerto en Mieres

La Asociación Independientes de la Guardia Civil (AIGC) ha presentado una denuncia contra varios usuarios de redes sociales que escribieron y publicaron comentarios vejatorios contra el guardia civil fallecido en Mieres tras ser arrollado por una furgoneta mientras realizaba un control el pasado lunes.

"Tal y como entendemos la libertad de expresión en esta asociación, consideramos que una red social no es una barra libre para verter insultos, calumnias y mucho menos comentarios jocosos a costa del fallecimiento de una persona. Muchos de estos comentarios han causado gran alarma social, corriendo entre muchos grupos de diversas aplicaciones de telefonía, y causando desazón e impotencia entre personal no solo de la Guardia Civil, si no entre todos los conocidos o allegados de este agente fallecido", aseguran desde la asociación haciendo hincapié en que las denuncias llegarán incluso a usuarios de fuera de Asturias. "Sólo uno, mierda, estamos haciéndolo mal", llegó a decir uno de los que agregó comentarios a las noticias.

Ahora tendrán que ser los tribunales los que dictaminen si estos comentarios atentan o no contra el honor de la persona fallecida.

“Estoy abatido y desolado. Quiero mandar el pésame a la familia. Lo siento muchísimo; el accidente fue una fatalidad”. El conductor de la furgoneta que el pasado lunes arrolló mortalmente al guardia civil Ángel Antonio Ambrosio en un control de movilidad en la Autovía Minera, en Mieres, manifestó por su parte hace días a este diario –por boca de su abogado, Guillermo Calvo Franco– su pesar por lo ocurrido. En el suceso también resultaron heridos dos agentes y el conductor de un turismo que en ese momento estaba siendo arrestado por posesión de drogas. “Me encontraba trabajando y cuando vi el control de la Guardia Civil ya estaba muy encima”, señaló ayer el conductor de la furgoneta, un repartidor gijonés que trabaja en una empresa de paquetería y que hacía el trayecto de Gijón a Madrid. “Intenté hacer una maniobra evasiva, pero no pude evitar el accidente. Ese día no llevaba mi furgoneta, llevaba una de alquiler a la que no estoy habituado”, expuso el hombre por medio de su letrado. Guillermo Calvo remarcó que su cliente “está afectadísimo y lo siente mucho. Todo fue un cúmulo de circunstancias que desembocaron en esta fatalidad”.

ondena en Facebook

El insulto no sale gratis en las redes sociales, donde todo queda registrado y guardado. Lo sabe bien una mujer de 30 años de origen argentino y afincada en Gijón que deberá pagar 1.780 euros por un delito de injurias y por daños morales a una gijonesa para la que había trabajado previamente y contra la que vertió comentarios y acusaciones de diferente índole través de su perfil en Facebook. (Aquí puedes leer todo lo relacionado con este caso).