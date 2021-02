Por desgracia todo terminó para mi padre Virgilio García García el día 1 de Enero de 2021, no cabe duda que el inicio de año no pudo ser peor para nuestra familia. Pero ese día empezó para nosotros una carrera de fondo para encontrarlo, todos los familiares y amigos de la familia se ofrecieron para colaborar de la manera que fuera posible.

Al empezar esta carrera, nos encontramos con grandes profesionales que nos tendieron la mano, para ayudarnos a llevar el dolor al principio y para poner recursos en la búsqueda después. En esta búsqueda colaboraron muchas personas, de manera pública como se vió en las noticias (Profesionales de los equipos de rescate de Bomberos de Asturias y GREIM, Técnicos de la consejería de Infraestructuras, GAM, Gomez Oviedo….) y las cuales fueron de gran ayuda. Pero también mucha gente de manera privada se unió a echar una mano cuando más se necesitaba. Todo este esfuerzo conjunto y la mejoría de las condiciones meteorológicas nos permitió que el día 30 de Enero a las 11:30 nos dieran la noticia de que el cuerpo había sido encontrado.

En este momento las emociones se mezclaron y en la pena y angustia que rodeaba a nuestra familia, hubo un momento de paz. Mi padre volvía con nosotros y por fin iba a poder descansar en paz con el resto de nuestra familia.

Ahora todo este trauma queda atrás y nos encontramos con las fuerzas de poder escribir esta carta agradeciendo a todos aquellos que nos habéis ayudado. Hemos descubierto que Virgilio era un hombre muy querido y que estaba rodeado de personas maravillosas desde sus compañeros hasta los amigos que iba haciendo en su ruta. Por ello queremos daros las Gracias;

Gracias por estar ahí y darnos ánimos todos los días, escribirnos y llamarnos para que la familia no decayera en ningún momento.

Gracias por permitirnos colaborar en las labores de rescate y animarnos a proporcionar nuevas ideas y tecnología que permitiese acelerar la búsqueda.

Gracias por prestarnos equipos y ayudarnos en todas las labores técnicas que fueron necesarias.

Gracias por tendernos una mano cuando se necesitaba, bien paleando nieve, dando ánimos cada vez que algo no salía como se esperaba o simplemente ofreciéndonos un café.

Gracias a todos los que nos enviasteis mensajes de apoyo y a los que acudisteis a despedir a Virgilio a pesar de la situación en la que nos encontramos.

En general ¡¡GRACIAS!! por vuestra ayuda, no podemos poner nombres porque habéis sido tantos y algunos anónimos, que no quisiéramos dejarnos a nadie por el camino. Y gracias por hacernos ver que Virgilio no era solo el hombre mas importante de nuestra casa sino que también era muy querido y apreciado por todos vosotros.

Un saludo, Carmen y Virgilio.