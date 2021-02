La falta de enfermeras de UCI lleva a pedir voluntarias que anulen sus descansos

La carencia de personal de enfermería especializado para las unidades de cuidados intensivos (UCI) ha llevado a responsables sanitarios a pedir a sus profesionales que, de manera voluntaria, anulen sus descansos para hacer turnos. Es el caso, al menos, del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el paso previo a los traslados forzosos, como ocurrió en la anterior ola del covid-19, aseguraron desde el Colegio de Enfermería de Asturias. Además, esta asociación gremial ha presentado a Salud una propuesta con una lista de 170 profesionales voluntarios que ejercen en las mutuas para que se incorporen al plan de vacunación anticovid. De momento no han obtenido respuesta.

Salud comunicó ayer 255 nuevos positivos confirmados el sábado, la cifra más baja desde el pasado 10 de enero y muy inferior a los 412 del viernes. También informó de que se produjeron 52 ingresos en planta y 9 en las unidades de cuidados intensivos, y que se registraron 15 altas hospitalarias. El sábado fallecieron cuatro personas: una mujer de 71 años y tres hombres de 68, 88 y 94. Una de estas personas residía en un geriátrico.

La incidencia continúa a la baja –cuatro días consecutivos la acumulada en 14 días– tras haber alcanzado el pico de contagios en la tercera ola. Otro buen dato es que la tasa de positividad se mantiene contenida. El sábado se situó en el 7,35 por ciento, tras realizar 4.926 pruebas. Es el tercer día consecutivo que está por debajo del 10 por ciento.

Salud detecta también que el Principado parece haber entrado en una fase de meseta en las hospitalizaciones. En la actualidad hay en la totalidad de centros hospitalarios del Principado 801 pacientes con confirmación o sospecha de covid-19, de los que 572 están en planta y otros 122 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten también de que el Principado continúa en niveles “muy elevados” de presión asistencial. Y que la meseta de hospitalizaciones no significa que los ingresos en UCI se hayan contenido. De hecho, las previsiones apuntan a que todavía pueden aumentar durante esta semana e incluso seguir haciéndolo la próxima por el decalaje que existe de aproximadamente una semana o diez días entre el descenso en los contagios y los ingresos hospitalarios en planta y, después, en cuidados intensivos.

“La carencia de enfermeras es crónica y Salud no ha hecho nada”, denuncian los profesionales

El problema es la carencia de profesionales sanitarios. “No hay enfermeras, y menos para las UCI, que requiere una formación muy especializada. Ya vamos por la tercera ola, se sabía que llegaría. La carencia de enfermeras es crónica, y Salud no ha hecho nada por resolverla. Ahora vamos por la tercera ola y se repite lo anterior”, denunció Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería del Principado.

El incremento de pacientes en la UCI ha llevado a ofrecer a sus enfermeras turnos en sus descansos si fuera necesario, además de cambiar turnos a los eventuales, explicó Gómez.

También señaló que existe un problema añadido, y es que la legislación exige exclusividad al personal de enfermería. Es decir, quien trabaje en la sanidad pública no puede hacerlo en la privada y al revés, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. “Esto no se ha querido cambiar, e implica que enfermeras de la red privada no pueden echar una mano en la red pública, lo que hace perder aún más efectivos”, agrega Gómez.

Donde el Colegio de Enfermería ve una posibilidad de lograr refuerzos es en el dispositivo de vacunación, para el que Salud plantea reincorporar a profesionales jubilados. “Tenemos una lista de 170 enfermeras voluntarias de servicios de prevención laboral (mutuas) que se incorporarían gustosamente para colaborar. Aún estamos esperando una respuesta. Nosotros creemos que esta solución es mejor que poner en riesgo a personas ya jubiladas, que tienen más de 65 años”, razonó Esteban Gómez.

Un positivo más en el Sanatorio Marítimo y altas en Cimadevilla

La normalidad se instala poco a poco en el Sanatorio Marítimo de Gijón y en la residencia geriátrica de Cimadevilla, aunque todavía aparecen o pueden aparecer más casos positivos en los próximos días. De hecho, se ha confirmado un nuevo contagio de un residente en el Sanatorio Marítimo, con lo que ya suma 87 personas infectadas entre sus residentes, además de 10 profesionales. A la residencia de Cimadevilla continúan regresando residentes que habían sido trasladadas al hospital de campaña H144, instalado en el recinto “Luis Adaro” de la Feria de Muestras, en Gijón. El sábado volvieron al centro dos internas, ayer cuatro y se espera que mañana lo hagan varias más. La menor virulencia con la que el covid-19 ha atacado a los residentes en geriátricos se debe a las vacunas, según han coincidido en señalar los expertos, aunque advierten de que no evita los contagios.