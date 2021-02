Lanzan huevos contra la casa de Barbón y el PSOE afea al PP que lo condene con “medias tintas”

La Federación Socialista Asturiana (FSA) agradeció la condena expresa de Foro, Ciudadanos e IU, que dejaron claro “que no puede haber medias tintas con este tipo de sucesos aislados que sólo provocan rechazo y repulsa de los demócratas”. Lanzó un severo reproche al PP: “Una vez más, Mallada ha preferido no estar a la altura con unas declaraciones tan equivocadas como desafortunadas”,

La presidenta y portavoz del PP, Teresa Mallada, había señalado previamente que aunque “ninguna agresión está justificada”, entiende “el malestar y el hartazgo de miles de asturianos, provocados por la toma de decisiones drásticas que Adrián Barbón no acompaña de medidas económicas”. Admitió que no se consigue “nada” lanzando huevos, pero instó al Presidente a “escuchar a los asturianos” y “dar respuestas a los que lo están pasando mal desde hace mucho tiempo”. Concluyó recordando que dirigentes del PP han sufrido agresiones similares, “y mucho peores, en algún caso alentadas por dirigentes socialistas y nunca el PSOE las ha condenado”. Puso un ejemplo concreto: “Seguimos esperando que el PSOE condene la agresión al concejal del PP de Navia por afiliados socialistas”.

El PSOE de Laviana mostró su indignación por el ataque, cometido por “cobardes e intolerables”, cuya identidad espera que se conozca pronto. “Estos actos no solo afectan al Presidente, también al conjunto de la ciudadanía, porque siembran el miedo”, añadió.

“El ataque a la vivienda de Adrián Barbón es un acto deleznable que todo cargo público tendría que condenar de manera rotunda y sin matices”, señaló el coordinador de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, en lo que pareció un reproche al PP.

El coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, condenó el ataque. “Estos actos nos preocupan porque pueden abrir la puerta a un escenario en el que se altere la convivencia. Y eso es algo que bajo ninguna cuestión puede tener lugar”, resaltó, a la vez que subrayó que existen otros cauces para mostrar el malestar, “cauces democráticos en los que todos nos podemos expresar, pero hay ciertos límites que no se deben de superar”.

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro, condenó “rotundamente” la agresión. “No hay ningún tipo de justificación a hechos así, y mostramos todo nuestro apoyo al presidente del Principado”. En su opinión, no se puede, “bajo ningún concepto, blanquear que se atenta contra el domicilio particular de un cargo público, porque eso no entra dentro de la discrepancia. No todo vale. Acciones como esta se merecen toda nuestra repulsa. Sin ambigüedades”, concluyó.

El presidente de Vox Asturias, Ignacio Blanco, condenó “todos los actos de violencia”, pero advirtió de que en su partido empiezan a estar “hartos” de que no se condene la “violencia explícita” contra sus votantes, simpatizantes y cargos públicos. Manifestó su “condena más enérgica” contra el ataque Barbón, pero recordó que Vox pidió en la Junta General la condena del resto de los partidos “por la pedrada a nuestra compañera Rocío de Meer y recibimos silencio”.

Incluso de fuera de la región llegaron mensajes de apoyo al jefe del Ejecutivo asturiano. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla escribió: “Mi apoyo a Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ante los ataques que ha sufrido en su domicilio de personas que todavía no son conscientes de que estamos en una gravísima pandemia”.

Su homólogo de Aragón, el socialista Javier Lambán, también dedicó un mensaje al presidente asturiano: “Enhorabuena, compañero Adrián Barbón por anteponer la salud y la vida de los asturianos a cualquier otra prioridad o interés. Enhorabuena por estar a la altura de tu responsabilidad como presidente del Gobierno de Asturias y por actuar de acuerdo con tu conciencia”.