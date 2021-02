Un cacao nivel “4 Plus”

Primero unas normas, luego otras y, desde hace semanas, restricciones según concejos. Los asturianos reconocen tener un “cacao mental” para entender las normas que tienen que acatar en cada municipio. Este periódico realizó un test –debajo pueden consultar el resultado del mismo– a seis asturianos al azar de diferentes zonas para comprobar si se entienden o no las normas regionales. La primera pregunta –¿puede ir a un velatorio en un concejo con cierre perimetral?– tiene como respuesta un “sí, pero con condiciones”, dado que se debe tener un parentesco o afinidad con el fallecido de 1º o 2º grado. En cuanto a circular en coche por un concejo perimetrado, cualquier asturiano puede hacerlo libremente si reside en un municipio no cerrado y, en caso contrario, si cuenta con justificación para salir de su concejo.

Respecto a invitar a personas a casa, los residentes en municipios perimetrados no pueden recibir visitas externas, ya que solo deben reunirse convivientes, mientras que en los restaurantes (o terrazas) el máximo de comensales es de cuatro por mesa. Para hacer deporte traspasando los límites de un concejo perimetrado hay que estar federado, mientras que para hacerse cargo de familiares dependientes hay libertad de movimiento entre concejos, pero se debe contar con un documento que acredite esa dependencia.

Las preguntas del test ¿Puede ir a un velatorio en un concejo con cierre perimetral? ¿Puede circular en coche por un concejo perimetrado? ¿A cuántas personas pueden invitar a una comida / cena en su casa? Y en un restaurante, ¿cuál es el máximo de comensales por mesa? ¿Puede traspasar los límites de su concejo con otro perimetrado para hacer deporte (caminar, andar en bici...)? ¿Puede entrar en un concejo perimetrado para hacerse cargo de familiares dependientes (nietos, abuelos, etc.)? ¿Cree que están claras las normas y restricciones que debe cumplir en cada concejo?

Higinio Alonso García (Moreda, Aller)

1. Si vives en el concejo, está permitido. En caso contrario, no.

2. Si resides en él, sí. De lo contrario, puedes atravesarlo sin detenerte. Solo puedes parar en ese concejo por motivos de trabajo, estudios, médicos, atender a personas dependientes, o por trámites bancarios o burocráticos.

3. En casa, si está cerrado perimetralmente, a ninguna persona. En restaurantes, cuatro personas máximo por mesa.

4. No

5. Sí

6. Creo que sí, aunque echo en falta que el Principado tenga una web en la que se enumeren todas las medidas y, además de eso, pongan el enlace directo a ese punto concreto en el BOPA.

Pedro Garnung (Gijón)

1. No.

2. Sí.

3. Cuatro. (Lo piensa). Corrijo. En casa ninguno, solo la unidad familiar, que somos cuatro.

4. No, no se puede, salvo que se esté federado, que no es mi caso.

5. Para eso sí puedo entrar.

6. No, porque no se ha informado bien a la ciudadanía. Para entenderlo hay que entrar en el BOPA y estudiarlo, o leer muy bien el periódico todos los días. Hay bastante desconocimiento, la gente no sabe muy bien lo que tiene que hacer. Así es difícil que el cierre perimetral sea efectivo.

Joana González Álvarez (Lugones, Siero)

1. No tengo ni idea. Si es en Siero sí, que no salgo de mi municipio. En otro concejo, no lo sé.

2. Sí.

3. Cuatro en casa. Cuatro también en bares.

4. No.

5. Con un justificante, sí.

6. No porque estoy respondiendo pero no estoy segura al 100%. Lo cambian tanto y no dejan nada claro. En Avilés son unas normas concretas; aquí, en Siero, otras.

En Asturias abren hasta las 20 horas. En Cádiz, donde estuve viviendo, hasta las seis. Tampoco entiendo las estadísticas porque conozco sitios que están mucho peor que Asturias y no tienen unas medidas tan restrictivas como aquí.

Cayetano Pelayo Fernández (Luanco, Gozón)

1. No puedes ir si no eres familiar.

2. En mi concejo sí, en otro no.

3. Nadie no conviviente. Cuatro en bares.

4. No.

5. Sí, con un certificado.

6. Para la gente mayor no, están hasta el moño. Está todo cogido con calzador. Tenía que estar cerrado Asturias un mes y ya está. Y no 15 días Avilés, luego cerrar Castrillón. La gente está preguntando si un concejo u otro está abierto. Es un poco lioso para la gente.

José Ignacio González Rodríguez (Candás, Carreño)

1. Sí, si es familiar o algo de eso.

2. Sí.

3. Si son convivientes, todos los que sean; si no, cuatro en casa. En un restaurante, ninguno. En terraza, cuatro.

4. Si estoy federado, sí.

5. Si tengo permiso porque es una persona convaleciente, sí. Si no, no.

6. Dentro del concejo las entiendo un poco pero fuera del concejo, como hay otras normas, ya es más latoso.

José María Jiménez (Oviedo)

1. No, no creo. Supongo que podrán ir cuatro, cinco o seis personas.

2. Para trabajar sí, pero yo no puedo.

3. A cuatro en casa. Cuatro también en bares.

4. No.

5. Eso no lo sé, no se me planteó el tema, pero creo que no.

6. No, no están claras. Hay algunas que sí pero otras que no. No estoy muy enterado de estas cuestiones.