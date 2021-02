La comisión informativa que pidió el PSOE en Cangas de Onís para clarificar los criterios de vacunación de la edil del PP y vicealcaldesa Marifé Gómez, por ser patrona de la Fundación Camila Beceña, terminó ayer sin ninguna conclusión.

El PP mantiene las mismas explicaciones que dio desde que se inició la polémica: que Gómez no se vacunó por ser teniente alcalde, sino por formar parte del patronato de la residencia y estar considerada en los estatutos de ésta como trabajadora del centro. Según el PP, se cumplió la estrategia de vacunación establecida por el Ministerio de Sanidad, que determina que todos los trabajadores de una residencia, sanitarios o no, han de ser vacunados porque su movilidad, tanto interna como externa, les confiere un papel de posibles agentes de transmisión del virus. Gómez defendió su papel en el Patronato y aseguró desempeñar el cometido que se le encomendó: mantener reuniones con trabajadores y con los miembros del comité de empresa, “a todas horas, en todo momento, mañana, tarde y noche, cuando hace falta” aunque, eso sí, fuera de la residencia porque “entrar supondría un grave riesgo y no siempre se pueden hacer todas las reuniones de forma telemática”. Por eso, en algunos casos “ha sido de forma presencial”. Foro manifestó su apoyo al Gobierno local. Pero ni al PSOE ni a Unidas Podemos le sirvieron las explicaciones, avaladas por informes rubricados por la Dirección de la residencia. “Se ve que tenemos diferentes formas de interpretación”, asumió la portavoz de Unidas Podemos, Beatriz Alonso, que pidió la dimisión de Gómez.

Para el PSOE el PP sigue mintiendo y “se contradice al afirmar que se vacunó por responsabilidad, cuando no realizó ningún trabajo dentro de la residencia”.