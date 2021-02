La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, acaba de anunciar en la Junta General "un plan de actuación urgente" en Vipasa, que todavía está por definir en su totalidad, para dar respuesta a las quejas de los inquilinos de la sociedad pública de vivienda, de las que se han hecho eco Podemos e IU en el pleno de de esta mañana en el parlamento asturiano.

El diputado de la formación morada, Rafael Palacios, llegó a exigir "el cese inmediato de la gerente" de la sociedad regional de vivienda tras reprochar desde su escaño "la falta de empatía, humanidad y corazón" de Vipasa con los inquilinos de las viviendas de Vipasa, a la que acusó de "maltrato institucional". Palacios repasó una larga lista de actuaciones, a su juicio, muy deficientes, en las que enumeró diferentes problemas como la falta de respuesta a humedades, grietas, garajes y cocheras sin entregar desde hace 10 años que son, según dijo, "nidos de ratas", o plagas de cucarachas. "No hay sitio en Asturias donde no haya quejas con Vipasa", declaró el parlamentario de Podemos. El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ahondó en las críticas a la gestión de la sociedad de vivienda que, a su juicio, "lleva diez años instalada en la inercia, esto no pasaba cuando IU estaba al frente de esta empresa" y reclamó al Ejecutivo socialista "un itinerario que aborde los problemas y escuche a las personas". Tanto Podemos como IU exigieron un plan de choque. La coalición mostró su disposición "a echar una mano" en la búsqueda de soluciones.

La consejera, Melania Álvarez, pidió a los otros partidos de la izquierda que no fueran "injustos" con Vipasa, admitió la existencia de "problemas y dificultades" pero pidió que "se reconozca la labor de los trabajadores" de la sociedad pública de vivienda. Defendió que "sí que tenemos corazón" tras poner como ejemplo la rápida respuesta, en apenas cinco días, a una familia que iba a ser desahuciada en Castrillón y avanzó "un plan de actuación urgente", aún por definir en sus detalles, tras destacar que "ahora tenemos 2,3 millones de euros, más del doble que hace seis años" para destinar a las actuaciones en esa empresa pública, gracias al Presupuesto aprobado para este ejercicio con el apoyo, entre otras fuerzas, de Podemos e IU.