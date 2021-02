El padre del sanitario fallecido: “Los que salen de fiesta no respetan a los que se juegan la vida”

La muerte de Pablo Riesgo ha enmudecido al personal sanitario asturiano. El auxiliar de enfermería con raíces en Gozón, pero vecino de Gijón y trabajador en las Urgencias del Hospital de Jove, se infectó del virus en noviembre. A pesar de su edad y su buen estado de salud llegó a estar 12 días ingresado con una neumonía bilateral. Superó la enfermedad e incluso regresó a su puesto en el centro médico gijonés “con muchas ganas”, como reconocieron sus familiares.

Hace pocos días su salud dio un vuelco para mal. Primero, ingresó en Jove, donde todos destacaron “el trato cariñoso” que siempre dispensó a los pacientes. En principio, presentaban un cuadro hematológico, incompatible con el coronavirus. Sin embargo, el misterio que aún rodean las secuelas tardías del virus hacen imposible descartar ninguna hipótesis. El atípico caso de Riesgo terminó en la UCI del HUCA, donde hace dos días se confirmó su muerte. Su familia ha autorizado la autopsia y aguarda a sus resultados para saber la causa exacta del deceso. Por ahora, prefieren no vincular el virus que superó el joven al óbito. Según apuntó Héctor Fabio Vega, Pablo Riesgo tenía una PCR negativa. “Ni en el HUCA saben qué pasó. Hasta dentro de cuatro meses no se sabrá”, indico el joven, amigo y compañero de Riesgo.

El homenaje al auxiliar de enfermería del Hospital de Jove comenzó en el centro sanitario gijonés a las 14.30 horas. Decenas de compañeros y amigos pusieron en pausa su vida a las puertas del complejo para dar el último adiós al sanitario. Hubo más de un centenar de personas, contando las muchas que se agolparon en las ventanas para despedir a un “joven sencillo y trabajador”. Vestidos con batas verdes, blancas y de calle, los sanitarios ayer solo tenían un color: el negro luto del crespón que colgaba de las solapas de su uniforme. “Seguiremos funcionando como uno por ti”, aseguró David Muñiz, el encargado de leer el mensaje elaborado por los profesionales del centro.

La familia de Pablo Riesgo estuvo arropada por los trabajadores del Hospital de Jove. Luis Manuel Riesgo, el padre, trató de lograr lo imposible al consolar a Monserrat Rivero y a Inés Suárez, la madre y la novia del joven respectivamente, que rompieron a llorar durante el aplauso, acompasado por los sonidos de una gaita, que sus compañeros brindaron al auxiliar. El progenitor de Riesgo agradeció el gesto. “Mi hijo estará ilusionado en el cielo, era sencillo y nunca imaginó tener tanto cariño”, afirmó el padre.

Riesgo tuvo una intervención solemne. Recordó cómo su hijo, tras superar la enfermedad, quiso contarlo y servir de ayuda. “Decía que en la Navidad todos queríamos divertirnos tras un año muy duro, pero que ahora no tocaba eso, que no tocaba juntarse. Decía que ya habría más Navidades. Ahora él no las va a tener”, afirmó. Se refirió a los negacionistas, esas personas, que, tras miles de muertos, se niegan creen que el covid-19 es una cuestión de fe. “No me merecéis ningún respeto. Deberíais entrar en una UVI y ver lo que hay. Solo pensáis en vosotros”, arremetió. El padre del auxiliar defendió a los sanitarios a capa y espada. “Salíamos a aplaudir a las ocho y había quien salía más de fiesta que otra cosa”, dijo. “Los que hoy se juntan y salen de fiesta no respetan a los que están al pie del cañón, a los sanitarios que se juegan la vida y están cayendo un montón”, añadió. Se refirió a los políticos que “usan el covid-19 en su beneficio”. “Espero que cuando haya que votar nos demos cuenta”, añadió. “Mucha gente cumple con las medidas, pero hay quienes no lo hacen. “Los irresponsables no merecen que se jueguen la vida por ellos si caen en una UCI”, finalizó un padre roto por el dolor la pérdida de su hijo de 26 años.

Adiós en Gozón: “No nos vamos a rendir, te recordaremos siempre”

El funeral por el sanitario se ofició en su pueblo, San Jorge de Heres: “Pablo sirvió a los más necesitados”, ensalzó el párroco

Las nubes cubrieron el sol invernal cuando, a las cinco de la tarde, el padre de Pablo Riesgo Rivero entró en la iglesia parroquial de San Jorge de Heres abrazado a las cenizas de su hijo poco antes de que diera comienzo el funeral. La novia del sanitario muerto, Inés Suárez, familiares, amigos y vecinos arroparon en lo que pudieron a Luis Manuel Riesgo y Montserrat Rivero, los progenitores del joven auxiliar de enfermería del Hospital Jove fallecido el domingo a los 26 años tras haber padecido el covid-19 el pasado mes de noviembre.

La iglesia se llenó, pero dentro de las normas que impone el coronavirus: con la mitad del aforo. Ello no impidió a los asistentes seguir la misa funeral, que ofició el párroco José Antonio Alonso Artero, desde el exterior del templo gozoniego. “Al tener que despedir las cenizas de Pablo, tan joven, el dolor es más fuerte pero intentamos demostrar a la familia que no está sola”, señaló el sacerdote. José Antonio Alonso recordó que él perdió a una hermana “que tenía la misma edad de Pablo cuando murió. Al principio es incomprensible pero la Iglesia tiene la llama de la esperanza”.

“Dios quiso que Pablo desempeñara una profesión de servicio a los necesitados. Una persona que cuida a los más necesitados es como una caricia de Dios”, ensalzó el párroco de San Jorge de Heres. “El alma de Pablo ya participa de la vida eterna de Dios”, añadió el sacerdote.

El funeral concluyó con el adiós de un amigo del joven fallecido y compañero de trainera, que calificó de “injusta” la muerte de Pablo. Con la voz entrecortada afirmó: “No nos vamos a rendir. Te recordaremos siempre”. La emoción embargó a los presentes que prorrumpieron en un cerrado aplauso.

Al término de la misa, los padres de Pablo Riesgo, abrazados de nuevo a las cenizas de su hijo, se dirigieron al cementerio colindante a la iglesia para depositarlas en el panteón familiar, que quedó rodeado de más de una treintena de coronas y ramos de flores portadas por dos coches fúnebres.